Andrea Valdiri presumió fotos en la playa y sus fans arremetieron contra Yina Calderón

Por medio de su cuenta de Instagram, en la que tiene casi nueve millones de seguidores, Andrea Valdiri publicó un carrusel con varias fotografías en las que mostró sus curvas a la orilla del mar. En ellas, se dejó ver luciendo diferentes outfits con los que logró resaltar su belleza.

Tras esta publicación, varios internautas no dudaron en mencionar a la empresaria Yina Calderón y recordar la polémica en la que ambas se vieron envueltas hace un tiempo atrás. “Debe ser muy duro ser Yina Calderón y ver ese Cuerpoooooooo”, “Yina en estos momentos: mastique y trague porque está vieja la rompió”, “Esto a Yina Calderón no le gusta”, “El cuerpo con el que Yina sueña”, “el cuerpo de la discordia Yina”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los seguidores.

Cabe señalar que meses atrás, Yina Calderón tildó de “gorda” a Andrea Valdiri, diciendo que ya no se veía como antes, juzgando su aspecto físico.

Tras sus declaraciones, Andrea Valdiri no se quedó callada y se defendió destacando que no lo hacía por ella, sino por los profesionales que hay detrás de su figura, comentando que merecían respeto. Por ahora, la barranquillera continúa disfrutando de la playa en compañía de su familia y amigos tras el reciente cumpleaños de su esposo, el productor Felipe Saruma.

De igual manera, es importante mencionar que, “La Valdiri” también ha sabido aprovechar su buena apariencia física para ganar seguidores que admiran el cuerpazo que tiene. Siempre que publica un video o fotografías ligera de ropa o en poses “sugestivas”, los comentarios y miles de likes no se hacen esperar, tal y como pasó en esta ocasión con sus imágenes en bikini.

Las cirugías de “La Valdiri”

En octubre de 2021, la influenciadora enlistó algunos de los procedimientos a los que se ha sometido. Inicialmente, la barranquillera habló de su aumento de senos. “Tenía 420, mi amor, en esta cosita bella, deliciosa, pero me coloqué 510, ¿por qué? Porque no quería que me hicieran las tetas entonces me aumenté un poquitico, eso no se nota porque yo soy espaldona y soy grandota”, comentó. Asimismo, se hizo una reducción de glúteos.

“Me quitaron piernas machi, me retocaron aquí (el abdomen) y así quedé, en un mesesito ven los resultados de mi cirujano, también depende de la recuperación de la piel de uno, que haga ejercicio para mantener la cirugía porque no es operarte y ya, después de todo esto vamos a facturar divino así que se atengan todos mis amores”, concluyó la también empresaria.

Excéntrica y cuestionada por varias de sus decisiones

También en octubre del 2021, la barranquillera fue cuestionada porque había dicho que quería transmitir en vivo, a través de sus redes sociales, uno de sus procedimientos estéticos. “¿Se acuerdan que yo les dije que iba a transmitir mi operación? Pues sí mi amor, se dio (…) Yo creo que nadie en Colombia se había atrevido tanto a transmitir su cirugía”, manifestó la bailarina. Además, afirmó que no tenía miedo, ya que, según ella, contaba con el apoyo del “mejor cirujano del país”, el médico Javier Soto.

No obstante, fue tanto el eco de los mensajes en contra de “La Valdiri”, que finalmente no le dejaron transmitir la cirugía y las razones la dejaron bastante indignada.

“Les voy a resolver un montón de dudas hoy porque es que a mí me enoja cuando me buscan la lengua. Resulta, que la sociedad yo no sé qué vaina de salud no me permite a mí trabajar ni pasar mi transmisión en directo en mi plataforma ni nada ¡Hipócritas! ¡Hipócritas! Uno trabajando, reinventando, me quitaron mis en vivos y ustedes creen que me voy a quedar llorando en una página de Instagram porque me los quitaron, yo me reinvento y me creo mi página web, más de uno de ahora en adelante van a hacer sus videos y van a cobrar”, aseguró.