Rodolfo Hernández no será el candidato del Pacto Histórico a la Gobernación, aseguran directivos del partido en Santander

Rodolfo Hernandez. (Colprensa - Álvaro Tavera)

Se acercan las elecciones regionales (2023) de octubre y con ellas, empiezan a conocerse las candidaturas a alcaldías, gobernaciones y concejos. Sin embargo, hasta hace poco, tan solo se hablaba de “rumores”, como el del excandidato Rodolfo Hernández y el Pacto Histórico, a raíz de un audio en el que Emiro Arias, del partido Fuerza Ciudadana, advierte que el excandidato se reunió en tres ocasiones con el actual presidente, para obtener el aval de su partido en la carrera por la gobernación de Santander.

En la conversación con uno de los abogados del Pacto Histórico, de nombre Antonio, se escucha: “Lo primero que le quiero decir es que quienes tienen que resolver el tema son ustedes, la decisión de Petro es que el candidato a la Gobernación de Santander por el Pacto Histórico es Rodolfo Hernández. Ustedes tienen que resolver eso, yo no, yo a eso no le jalo. Nada. Cuando resuelvan eso hablamos, porque me imagino que a ustedes les corresponde por disciplina de partido acatar las decisiones de Petro en la Colombia Humana porque esa es la decisión acordada con Rodolfo. Estaré pendiente”.

Ambos, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández se enfrentaron en las elecciones presidenciales de mayo y pasaron a segunda vuelta, este último con una cómoda ventaja y el apoyo de algunos candidatos que se quedaron en las elecciones de primer término. Sin embargo, su negativa a participar de otros debates y el proceso judicial en su contra por el caso Vitalogic, lo llevaron a perder la presidencia por poco más de 800 mil votos. Desde entonces, renunció a su curul en el senado, se distanció de su fórmula vicepresidencial y nacieron rumores sobre sus supuestas intenciones de llegar a la gobernación de Santander.

“No solamente eso, gana y manda para la mierda a todo el mundo, conociendo a Rodolfo (Hernández) cómo es, hace después lo que se le da la gana, pero bueno, esa es la decisión. Eso me lo contó Rodolfo, que se habían reunido tres veces con Gustavo Petro y que ya habían hecho el acuerdo que él fuera el candidato del Pacto Histórico a la Gobernación de Santander, entonces va a salir a ser candidato a la gobernación con la liga de gobernantes y en coalición con el Pacto Histórico”, añadió Emiro Arias, refiriéndose a la osada personalidad del también empresario.

E, incluso, entendiendo que el supuesto apoyo habría sido pactado con el mismísimo Petro, se le escucha con dudas frente a la posibilidad de postularse, aunque no especifica si a la gobernación del departamento o la alcaldía de Bucaramanga:

“Si esa es la decisión, ustedes no pueden ir en contravía (…) ese mismo escenario lo van a llevar a la alcaldía de Bucaramanga y el que quiera estar ahí debe estar incluido en el acuerdo (…) difícil el tema, porque ahora toca pedirles permisos aquí a unos señorones de Santander para ver si uno puede ser candidato o no, pensaré con calma y tomaré mi decisión en estos días”.

Al respecto, directivas del partido de Gobierno para el departamento de Santander, negaron que, a la fecha, existiera un candidato para la gobernación, desmintiendo el audio del excandidato de Fuerza Ciudadana y los rumores que, desde ya, decretaban una nueva alianza entre ambas fuerzas políticas:

“Ante los persistentes rumores acerca de definiciones de candidaturas a la Gobernación del departamento de Santander (Rodolfo Hernández). La coordinadora del Pacto Histórico quiere informar a los santandereanos que obedecemos a lineamientos nacionales desde el partido; de tal forma que, este fin de semana, con nuestros congresistas realizaremos las primeras conversaciones con este propósito, por lo tanto, no es cierto que tengamos definidas candidaturas para la Gobernación”, se escucha decir en un video de poco más de 30 segundos, publicado en redes.