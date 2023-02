Rafael Novoa y Adriana Tarud: crecen los rumores de separación

Rafael Novoa y Adriana Tarud se habrían separado. Rumores crecen en redes sociales. @novoarafael/Instagram

Rafael Novoa y Adriana Tarud han tenido una de las relaciones más sólidas en el mundo del entretenimiento desde que comenzó su noviazgo y en 2012 celebraron su matrimonio. Fruto de este amor nació su única hija, Alana, que se acerca a los 10 años. Sin embargo, desde hace meses que la pareja dejó de compartir fotografías de su idilio en redes sociales.

En la cuenta de Instagram del actor recordado por su participación en Pura Sangre, la última publicación que reposa con su familia data del 25 de noviembre de 2021 cuando asistió a la premiere de Encanto, película colombiana que el 5 de febrero se alzó con tres Premios Grammy.

Última publicación de Rafael Novoa junto a su hija y la exreina Adriana Tarud en el estreno de 'Encanto'. @novoarafael/Instagram

Por el lado de la exreina de belleza, una de las últimas fotografías acompañada por su esposo fue el 1 de enero de 2022, dándole la bienvenida al año acompañada de su familia, por lo que en redes sociales se especula que la pareja habría dejado de compartir desde hace más de un año.

Adriana Tarud compartió la última publicación acompañada de su esposo Rafael Novoa en primero de enero de 2022. @adrianatarud/Instagram

Durante el programa de entretenimiento Lo Sé Todo, los presentadores revelaron la información que dejó a los seguidores de la pareja atónitos: una fuente confirmó que:

“… Sería desde el año pasado, pues ‘Rafa’ y ‘Adri’ ni siquiera habrían pasado juntos fechas importantes, como Año Nuevo”, argumentó la fuente consultada por el programa de chismes de Canal Uno. Cabe destacar que a mediados de 2022, durante el Día de la Madre y el Día del Padre, ninguno se los dos dedicó mensajes a su pareja, como solían hacerlo en sus publicaciones de Instagram.

Sin embargo, la pareja todavía no ha confirmado ni desmentido esta situación, pero si queda en evidencia en sus redes sociales que el distanciamiento al parecer si fue definitivo, según lo que se puede ver en sus respectivos perfiles, y tampoco se han dejado ver juntos en eventos públicos.

Esto dijo el actor en 2022 en entrevista con Infobae Colombia

El 19 de noviembre de 2022, Rafael Novoa conversó con Infobae Colombia y habló sobre la película navideña que estaba grabando en ese momento junto a Patricia Manterola. En ese momento, se le preguntó al actor sobre los rumores de una supuesta separación de Adriana Tarud, a lo que respondió calmadamente que “la ropa sucia se lava en casa”, sin embargo, no respondió ni afirmativa ni negativamente al interrogante.

“¿Quién se separó? No sé de qué me hablas. Además, creo que por más figura pública que seas la ropa sucia se lava en casa. No comparto esa exposición, pase lo que pase en cualquier tipo de relación, sobre todo porque hay niños de por medio; entonces son cosas que se resuelven entre los implicados, ya el que quiera dar bombo y platillo de su intimidad que lo haga”.

¿Quién es Adriana Tarud?

Adriana Tarud nació el 10 de septiembre de 1982 en Barranquilla, Atlántico. Su salto a la fama fue al convertirse en Señorita Colombia en 2004 y haber participado en el certamen de belleza de Miss Universo en el que no logró una clasificación, luego de la buena racha que había tenido su antecesora Catherine Daza en Ecuador logrando ingresar al top final.