Un muerto dejó balacera en Barranquilla durante atraco a un candidato del Pacto Histórico a la Gobernación de Atlántico

El precandidato a la Gobernación de Atlántico, Máximo Noriega, lo atracaron en Barranquilla durante la noche del viernes 3 de febrero. (Facebook de Máximo Noriega)

Durante la noche del viernes 3 de febrero se reportó una balacera en un centro comercial en el nororiente de Barranquilla, en el que resultó muerto un hombre que, de acuerdo a la información preliminar del hecho, formaba parte de un grupo de ladrones que atracó a Máximo Noriega, precandidato a la Gobernación de Atlántico por el Pacto Histórico.

No obstante, los escoltas del político reaccionaron ante el violento robo y abatieron a uno de los delincuentes que intimidaron a Noriega y a su hija, a la que también robaron.

“La estaba acompañando a hacer unas compras en el centro comercial de Villa Carolina. Saliendo, me abordan cuatro personas armadas, dos de ellas me apuntan el arma al pecho y me dicen que les entregue el celular y la cadena. A mi hija le quitan el celular a la fuerza, me arrancan la cadena y se presenta un tiroteo donde uno de los atracadores fallece”, relató el político sobre lo ocurrido en el portal de internet Las Noticias.

Aunque por este hecho se iniciaron las correspondientes indagaciones para establecer lo que ocurrió, el precandidato y su hija temieron que se tratara de un atentado.

“Realmente fue muy impresionante, muy traumático porque ella gritaba y pensaba que habían llegado a matarme producto de esta denuncia que he venido haciendo sobre el tema de la seguridad en Barranquilla. Entonces esa es la situación que se presentó y que ahora es materia de investigación más profunda para establecer si fue un atraco o era un proceso amedrentamiento que se había adelantado en contra mía”, concluyó.

El hecho generó conmoción en la capital de Atlántico e incluso Nicolás Petro, hijo del presidente de la República y diputado en el mencionado departamento, alertó por lo sucedido.

“Hace pocos minutos @Maximo_NoriegaR, precandidato a la Gobernación del Atlántico, fue abordado por 4 motorizados armados, le robaron algunas pertenencias y fue amenazado de muerte. Solicito a las autoridades competentes brindar seguridad e investigar a fondo (sic)”, expresó el funcionario en su cuenta oficial de Twitter.

Previo a este hecho de violencia, en la capital de Atlántico se reportó un caso de sicariato donde la víctima fue un hombre identificado como Orlando Antonio Vargas, de 44 años, a quien ultimaron en medio de un trancón en la carrera 51 B, reseñaron en la revista Semana.

Ante la ola de inseguridad, y ad portas de iniciar el tradicional Carnaval de Barranquilla, los habitantes solicitaron que se militarice a la ciudad.

“Que halla un acompañamiento del Ejército y de las Fuerzas Navales a nuestra Policía, que preferimos a ellos patrullando a efectos de ver a los bandidos armados por las calles de Barranquilla”, señaló a Noticias Caracol Rafael Madero, presidente de la junta de Fenalco en Atlántico.

De acuerdo con una encuesta realizada por Fenalco Atlántico, solo el 15 por ciento de los empresarios se sienten seguros, mientras que un 51 % se siente inseguro y el 34 % señaló que se sienten muy inseguros en Barranquilla; a su vez la presidenta de Fenalco Atlántico le pide a la alcaldía de Pumarejo revisar e implementar diferentes estrategias que se puedan adoptar para prevenir el delito en esa ciudad.

La situación provocó incluso que la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, convocara a una reunión de seguridad con el Comando de la Segunda Brigada del Ejército, en el barrio Paraíso, destacaron en el portal regional de noticias Zona Cero.

“La angustia de la ciudadanía frente a la inseguridad en aumento, de un tiempo para acá, obligó a que se citara a las autoridades del Distrito y el Departamento”, aseguró la titular del Ministerio Público.

