Katheryn Winnick está en Colombia; la actriz de la serie “Vikingos” disfruta de Cartagena

Katheryn Winnick lleva varios días disfrutando con amigos de los sitios turísticos de Cartagena (REUTERS)

Katheryn Winnick, más conocida por algunos como Lagertha, doncella escudera vikinga, rol que interpreta en la famosa serie de Vikingos, es actualmente tendencia en las redes sociales colombianas luego de que la actriz canadiense publicara en sus rede sociales que está disfrutando de sus vacaciones en Cartagena, Colombia.

Procuraduría formuló cargos a exsecretario general de la Alcaldía de Cartagena por incumplimientos en el PAE Según el Ministerio Público, el exfuncionario, al parecer, firmó de manera irregular 26 contratos para la ejecución del PAE en la ciudad VER NOTA

La actriz de 45 años ha reportado, a través de sus historias de Instagram, algunos de los momentos que ha vivido en la ciudad amurallada y el viernes 3 de febrero sorprendió con una foto dedicada al país. Se ha establecido que Winnick lleva pocos días en el país, pues habría aterrizado en la capital del departamento de Bolívar el pasado 31 de enero.

Con el paso de los días, Katheryn se ha mostrado recorriendo las calles del centro histórico, probando la comida tradicional y más recientemente disfrutando de la playa y el mar en la isla de Tierra Bomba. Sus videos y fotografías han causado revuelo en el país para sus seguidores, quienes le dejan mensajes de bienvenida y advertencia.

La publicación con la que Katheryn Winnick confirmó su estadía en el país

“Te quiero, Colombia”, escribió la actriz canadiense con raíces ucranianas en su última publicación en Instagram y recibió muchas buenas reacciones por parte de sus casi seis millones de seguidores. La imagen, que aparece que fue tomada en Bora Bora, Cartagena, marca una diferencia en su perfil de la red social, donde hasta ahora primaban los tonos fríos y las fotos de otoño.

Alianza Verde se va de retiro espiritual a Cartagena: definirán hoja de ruta para las elecciones regionales El partido del girasol, con el que Claudia López llegó a gobernar a Bogotá, empezará a mirar cómo postergan el mandato de varios de sus “alfiles”; el ministro del Interior podría acompañarlos VER NOTA

El paso de Winnick por Cartagena les ha dado a todos los seguidores de la actriz varias postales de ella vestida con vestidos sueltos de colores bastantes llamativos, lo que evidentemente demuestra que la famosa está lejos del ambiente al que está acostumbrada.

En los comentarios de su publicación, muchos seguidores colombianos le dan la bienvenida a la ciudad de Cartagena, pero algunos también le dan advertencias a la famosa actriz para que no caiga con precios muy altos en las comidas o en sitios peligrosos.

Las reacciones en redes por la visita de "Lagertha" a Cartagena

“Colombia es tu casa, digna y magna Princesa Lagertha”; “Disfruta, pero no preguntes por mojarras”; “Que felicidad que estés en mi Colombia, visita el Parque Tayrona en Santa Marta”; “Nosotros te queremos a ti, reina”; “Divina, ¡gracias por visitarnos!”, se lee en varios de los comentarios.

Damas de compañía en Cartagena estaría siendo utilizadas para robar a extranjeros Estarían utilizando sitios web y aplicaciones en las que promocionan este tipo de servicios para contactar con sus víctimas VER NOTA

Pero la situación no solo se quedó en Instagram, sino que trascendió a Twitter, en donde Cartagena, Lagertha y Katheryn Winnick son palabras resaltadas entre los trinos de sus seguidores, quienes también piden a los cartageneros que cuiden de la canadiense.

“Yo lo único que pido es que no nos hagan pasar vergüenza con Lagertha, que no se le pierda nada, que no la atraquen ni le cobren de más. Por favor”, dice uno de los trinos que se han hecho tendencia en esa red social. Además, las personas han corregido a la actriz porque los primeros días había publicado imágenes en las que escribía que estaba en Columbia.

Katheryn Winnick probó comida callejera en la capital de Bolívar

Todo parece indicar que Katheryn Winnick atendió a los llamados de atención de sus seguidores, porque en su publicación escribió bien el nombre del país y en sus últimas publicaciones disfrutando de la isla Tierra Bomba también ha mencionado bien al país.

Más sobre Winnick

La actriz canadiense es reconocida no solo por su rol como actriz, especialmente en la serie de Vikingos, sino que también es experta en artes marciales –tiene una academia sobre esta disciplina– y es dueña de una marca de vodka y de una cadena que vende hamburguesas.

Las raíces de Winnick están en Ucrania, el país del cual son oriundos sus padres y sus hermanos. Su mamá estaba embarazada de Katheryn cuando la familia decidió mudarse a Canadá, donde ella nació el 17 de diciembre de 1977, buscando un futuro más promisorio.