Video: Colombia sería el peor país de Latinoamérica para vivir, según europeos

"Me inclinaría por uno que me encanta, pero como estado en él y lo he conocido, no viviría ni que me lo pagaran, que es Colombia”, afirmó el hombre en el vídeo. Iván Latinoamérica/YouTube.

El pasado 31 de enero de 2023 el creador de contenido Iván Alder publicó en YouTube un video titulado “El peor país de Latinoamérica para vivir según europeos”, en el cual interrogó a transeúntes de Barcelona por los países de América Latina en los que no les gustaría vivir, las respuestas no resultaron favorecedoras para Colombia.

En el material, una de las primeras respuestas viene de dos ciudadanas españolas que afirmaron que no vivirían en Venezuela o Colombia, entre las razones que dieron para su respuesta fueron las noticias sobre el gobierno.

Otro de los entrevistados explicó que tampoco viviría en el país por su problema con las drogas, mientras que un hombre mayor afirmó, “me inclinaría por uno que me encanta, pero como he estado en él y lo he conocido, no viviría ni que me lo pagaran, que es Colombia”.

Agregó que le encantan las colombianas, mientras que no le gustaban los hombres del país. “Los colombianos te ven un reloj y te quitan el brazo”, opinión que compartió otro hombre, que aseguró, “las chicas sí, pero los chicos son malos”, en su concepto los hombres del país son mafiosos, según lo que veía en las noticias.

Otra ciudadana respondió que no viviría en Colombia, Ecuador o Venezuela, pues eran países muy peligrosos, al igual que una francesa, guiada por las vivencias de conocidos que resaltan la inseguridad que se vive en el país.

No todos los comentarios sobre el país fueron negativos, una pareja abordada resultó ser de origen paisa, ellos alegaron que la diversidad del Colombia es un criterio suficiente para destacarlo como un destino de interés.

Para muchos colombianos estas ideas y opiniones resultan molestas, incómodas e inclusive ofensivas, no obstante, es importante tratar de examinar su origen, así como comprender que el reconocimiento de los otros está mediado por la información con el que se dispone.

Colombia ha proyectado una imagen negativa hacia el exterior, durante años, ligada a los problemas del narcotráfico, conflicto interno y violencia, dificultades que hacen parte de la trayectoria histórica de la nación.

Con el fin de combatir las percepciones negativas sobre el país, desde hace años existen planes estatales para desmontar los prejuicios contra la nación en el extranjero, ejemplo de ello es la marca país.

Una estrategia que busca cambiar la imagen de Colombia por medio de la visibilización de su historia, atractivos naturales y culturales de la nación, pero también se trata de una forma de, “fortalecer el orgullo de los colombianos y empoderarlos para que se conviertan en multiplicadores del mensaje”, según se explica en el portal de esta organización.

En 2012, el grupo de investigación de Lingüística y Comunicación Organizacional de la Universidad EAN entrevisto a 50 extranjeros con el fin de conocer sus percepciones sobre el país.

Entre sus resultados encontraron que el narcotráfico era aún uno de los elementos con los que se relacionaba a Colombia, sin embargo, los entrevistados también destacaron otro tipo de productos agrícolas como el café.

Las playas, la idiosincrasia y amabilidad de los colombianos fueron otros de los aspectos reconocidos por los ciudadanos extranjeros en la investigación. Al final de la publicación de sus resultados aseguraron:

“Como última observación, encontramos que la publicidad Colombia, el riesgo es que te quieras quedar, ha impresionado a algunas personas por los hermosos paisajes, pero ha impactado negativamente a numerosos extranjeros, quienes indican que solo se busca atraer turistas en forma engañosa. Otro encuestado sugiere además que le molestó oír la palabra riesgo al final de la publicidad, ya que inmediatamente le recordó por qué muchos temen ir a Colombia”.

A continuación puede ver el video completo: