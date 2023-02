Tini fue relacionada con Clara Chía luego de un video que se viralizó en Tiktok

Tini afirmó que "en TikTok se arman muchas historias, pero la verdad es que muchas son mentiras".

Un video que comenzó a circular en Tiktok, y que se hizo rápidamente viral, asegura que la cantante argentina Tini Stoessel estaba de compras con la ahora novia de Piqué, Clara Chía. La artista y expareja del colombiano Sebastián Yatra fue grabada en España cuando visitaba una tienda de ropa y hablaba con una mujer rubia, con el cabello muy parecido al de la novia del exfutbolista Gerard Piqué.

Aunque a la amiga de Tini en el video no se le puede apreciar la cara, quien realizó la grabación aseguró que se trataba de Clara Chía, con quien el exjugador del Barcelona habría engañado a Shakira.

Rápidamente los comentarios por parte de los usuarios de la red social no se hicieron esperar. Unos a favor diciendo que claramente no era ella, mientras que otros aseguraban que sí era Clara Chía, pues su cabello y su vestimenta se parecían.

Para aclarar las dudas sobre el video viral, en el programa mexicano ‘Sale el sol’ le preguntaron a la mismísima Tini si tenía una amistad con la nueva pareja del español.

“¿Clara Chía? No… ¿Clara Chía? Clara Chía es… va, no sé. ¿Yo conozco a alguna…? [preguntó a su equipo de trabajo] No. ¿Estamos hablando de la actual de Piqué? No, no la conozco. ¿Quién dijo eso? No tengo ni idea, pero bueno, nada. Por favor muéstrame eso, en TikTok se arman muchas historias, pero la verdad es que muchas son mentiras”, contestó en medio de risas.

Tini aclaró las dudas de si Clara Chía era la del video. Cortesía: @alondraogarciaa

Días después, se conoció que la mujer que acompañaba a la artista en ese video difundido era su amiga Eliane Gallero, a quien también le llegó la noticia e inmediatamente respondió a través de la misma red social.

“Claramente todo el mundo ya me envió este video que se hizo viral en TikTok donde me están confundiendo con otra persona que claramente no soy yo, pero lo único que tengo para decir es que en vez de estar difamando y brindando información falsa, amigo, vaya a terapia, vaya lea un libro, juegue fútbol y si no le gusta, videojuegos, vaya a tomarse un café”, comentó.

Actualidad de Tini

Para nadie es un secreto que Tini sostiene una relación con el jugador del Atlético de Madrid Rodrigo de Paul, con quien se le ha visto muy cariñoso, sobre todo después de la Copa del mundo en la que la selección Argentina salió campeona del mundo.

Sin embargo, según detalló el periodista Juan Etchegoyen, la cantante del momento habría discutido con el futbolista, ya que la ex de él llevará a sus hijos a España. Tras el acuerdo familiar firmado por De Paul y Homs, la modelo deberá llevar a los niños al país europeo cada 45 días.

Esta situación habría generado una discusión entre Tini y Rodrigo de Paul, por lo que la cantante le hizo un contundente pedido: “A tu ex no la quiero en Madrid”. Además, el periodista señaló que habría sido Tini quien le pidió al deportista que Camila no fuera al Mundial de Qatar.

La relación entre Tini, De Paul y Cami Homs continúa tensa luego de los chats que se filtraron entre el futbolista y su ex en donde ella criticaba fuertemente a la pareja. Previo a llegar a un acuerdo, el deportista había denunciado a Homs y a su ex suegro por agresión verbal.

Por otro lado, hace poco salió la canción “Por el resto de tu vida” interpretada por Tini en colaboración con Christian Nodal. El tema iba a ser interpretado por Nodal junto a Belinda, pero ya que ellos terminaron, fue Tini la que terminó interpretando el éxito.

Debido a la polémica, Tini fue cuestionada en una entrevista sobre esta nueva canción, donde respondió que no mezcla los asuntos personales con los laborales y prefiere mantenerse al margen de los escándalos, es decir, de los pleitos que haya entre Christian y Belinda.