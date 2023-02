Caso Ciro Guerra: Corte Constitucional falla a favor de periodistas que denunciaron casos de acoso sexual. (EFE/Kena Betancur/Archivo)

El cineasta Ciro Guerra afronta un proceso legal después de que las periodistas Catalina Ruiz-Navarro y Matilde de los Milagros publicaran un reportaje con ocho denuncias de acoso y abuso sexual en su contra. El martes 31 de enero, la Corte Constitucional le negó una tutela al director de cine que buscaba que el artículo original fuera eliminado.

El recurso presentado apelaba a la vulneración del derecho a la honra, el buen nombre y la presunción de inocencia; sin embargo, el alto tribunal determinó que las periodistas “no violaron los derechos del peticionario, sino que presentaron un reportaje de interés público y político”.

Para la Corte Constitucional, la pieza periodística publicada en el portal feminista Volcánicas “refleja un discurso especialmente protegido y necesario para enfrentar la discriminación contra la mujer y la violencia basada en género”. Por otro lado, las denuncias tenían carácter anónimo sobre presuntos hechos de violencia sexual, que es un “discurso constitucionalmente protegido”.

El alto tribunal también destacó el trabajo de Ruiz-Navarro y De los Milagros “siempre diferenciaron entre los relatos de las víctimas y su opinión” por lo que no hubo una vulneración de los derechos fundamentales.

“Estas mujeres llevaron a la sociedad los ecos de las voces de otras mujeres”, agregó.

La decisión de la Sala, con ponencia de la magistrada Diana Fajardo, resaltó que las mujeres que denunciaron a Ciro Guerra por violencia sexual se sentían “inseguras ante una institucionalidad que aún se evidencia precaria para enfrentar el acoso y el abuso”. En ese sentido, el periodismo feminista “reflejó una decisión ética” teniendo en cuenta los derechos de las mujeres.

En segundo lugar, el alto tribunal recordó que no se desconoció la versión de la persona implicada, pues el reportaje incluyó una transcripción de una llamada que le hicieron las periodistas al nominado al Óscar por la película El abrazo de la serpiente. “En todo caso, no afirmaron que Ciro Alfonso Guerra Picón hubiera sido condenado o esté siendo investigado por algún delito”, por lo que no encontraron elementos para determinar que el artículo quisiera dañar al cineasta.

Los otros recursos legales de Ciro Guerra

“Recuerdo estar en la cama aprisionada por el man [Ciro Guerra] y sintiendo el peso de su cuerpo; en un momento intenté resistirme, y él me cogió la cabeza con violencia”. Ese es uno de los testimonios que expuso el portal feminista el 24 de junio de 2020. En el relato, la mujer aseguró que no era “capaz de contar más” porque eso implicaría revivirlo en su cabeza y aun así, se atrevió a denunciar.

Cuando el artículo salió a la luz, el director de cine respondió con rapidez e impulsó varios recursos legales alegando a su honra y buen nombre. Por esa razón, la Corte Constitucional remitió una copia de la sentencia del martes 31 de enero al Juzgado de Bogotá y a la Fiscalía General de la Nación.

En ambas instancias hay procesos abiertos en contra de las comunicadoras que escribieron el reportaje. El alto tribunal les pidió a ambas entidades revisar el caso apelando a la necesidad de “aplicar una perspectiva de género al resolver casos relacionados con escenarios de discriminación y violencia contra la mujer”.

La reacción de las periodistas al fallo

Matilde de los Milagros reacciona al fallo de la Corte Constitucional. (Twitter/@MatildeyMilagro)

“El periodismo feminista es un trabajo en equipo con costos injustos y enormes, pero hoy celebramos”, escribió Matilde de los Milagros en su cuenta de Twitter. Seguido a ello, agradeció a las personas que entregaron sus testimonios, pues “enfrentaron sus miedos y dolores a favor de la verdad”.

También le envió un mensaje a sus abogadas por haber dado “una lucha sin precedentes a favor de la justicia” junto con las personas que brindaron su apoyo a la pieza periodística. “Gracias especiales a la Corte Constitucional por haber defendido los derechos de las mujeres, las víctimas de violencia sexual y la libertad de prensa”, añadió.

Por su parte, Catalina Ruiz-Navarro no ha realizado un pronunciamiento público como su compañera de Volcánicas; sin embargo, sí replicó la noticia de la sentencia y los mensajes de apoyo a la decisión.