Gustavo Petro y su sugestiva afirmación de extender su mandato presidencial: “Esto va para 4 años, ojalá para 8”

Presidente Gustavo Petro durante su intervención en Duitama (Boyacá) habló de garantizar que la izquierda siga dirigiendo a Colombia. (Presidencia de la República)

Poco más de seis meses lleva el gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia y, de nuevo, volvió a salir a la luz pública la idea de que este postergue su mandato, que tendría que acabar el 7 de agosto del 2026. Sin embargo, según dijo en las últimas horas el mandatario, buscará mantener su legado mediante un sucesor.

Lo dicho por el jefe de Estado se dio en su encuentro con líderes de Juntas de Acción Comunal —JAC— en Duitama, Boyacá, donde sugirió que buscará que las medidas de su gobierno no se acaben en cuatro años, sino en ocho.

“El otro año seguiremos, porque esto va para cuatro años, y ojalá para ocho”, aseguró Petro; mientras los asistentes al evento quedaron atónitos: unos aplaudieron y otros quedaron consternados porque pensaron que el primer mandatario estaría sugiriendo quedarse en la Casa de Nariño cuatro años más.

Desde Duitama, el presidente Gustavo Petro habló de la crisis climática, la situación del campo y reformas como la de la salud. Presidencia (Juan Cano)

Sin embargo, esa afirmación obligó a que el presidente, inmediatamente, aclarara sus palabras y asegurara que no se refería a él, sino que esperaba que, en las elecciones presidenciales del 2026, que definirán a su sucesor en el Ejecutivo, los colombianos decidieran confiar nuevamente en el alfil del progresismo que propenda por el legado que construirá en su cuatrienio, luego de tres intentos por gobernar a la nación cafetera.

“No me mire así, porque no estoy diciendo que conmigo. Estoy diciendo que habrá (elecciones) donde otra vez se dirimen las cartas y se escoge, si nos devolvemos, o si seguimos en el camino de las reformas y del cambio en la sociedad con los candidatos y candidatas que se vayan a escoger”, manifestó Gustavo Petro mientras se reía.

En otro aparte de su intervención, el mandatario aseguró que buscará la postergación de lo que se ha denominado como el Gobierno del Cambio. “Se trata de que el cambio sea profundo”, concluyó el jefe del Estado.

Petro plantea 8 años del petrismo en Colombia

No es la primera vez que se hace alusión a que la izquierda se mantenga en el poder. Aunque varios detractores de Gustavo Petro lo han sindicado de querer quedarse como presidente más de lo que estipula la Constitución Política, en varias ocasiones se ha hecho claridad de que, bajo ninguna circunstancia, esto será viable y que se respetará lo que dice la carta magna colombiana sobre el tiempo en que deberá durar un presidente en la República.

De hecho, en noviembre del 2022, cuando se empezó a discutir la polémica reforma política que impulsa el Gobierno nacional en el Congreso de la República, el ministro del Interior, Alfonso Prada, aclaró que el actual Ejecutivo no contempla apoyar que se extienda un año más el tiempo que un presidente esté en el poder.

“Creemos que ya en el caso del presidente Gustavo Petro siendo alcalde hubo un pronunciamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos frente a llevar a la competencia única y exclusivamente de los jueces, y no de las autoridades administrativas, la disposición de los derechos fundamentales y constitucionales de los funcionarios a elegir y ser elegidos. Consideramos que eso debe ser recogido en su integridad por el Congreso”, indicó Prada durante una audiencia pública ante la Cámara de Representantes.

Prada deslegitimó que Petro se quiera quedar más de cuatro años en el poder. REUTERS/Luisa González

Eso sí, dejó claro que, si el artículo sale a flote, empezará a regir desde el 2026, una vez el líder del Pacto Histórico entregue el poder. No obstante, aclaró que esa iniciativa no está vetada y aseguró que, en caso de que se materialice, no aplicará para quienes ahora conforman el Congreso, ni para los alcaldes y gobernadores que serán elegidos en octubre 2023.