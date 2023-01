Exdirector de hidrocarburos también desmintió a Irene Vélez

Camilo Andrés Rincón, exdirector de hidrocarburos desmiente a la ministra de minas y energía, Irene Vélez

Camilo Andrés Rincón era el director de hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, otra de las personas que apareció en el controvertido informe: “Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa”, el documento presentado por la jefe de esta cartera, Irene Vélez Torres, y que ha defendido y soportado. El ingeniero de petróleos estuvo en el cargo hasta hace dos semanas. Al igual que otros funcionarios dentro de la entidad, como Belizza Ruiz (viceministra de energía), salió a desmentir lo presentado por la ministra, asegurando que sí se le avisó que las cifras no eran correctas.

Son dos los puntos de discordia con la publicación del informe (a grandes rasgos), el primero es que las cifras y proyecciones no son ciertas; además que tampoco estaban soportadas. El otro es referente a la inclusión de algunos nombres en el archivo publicado, en palabras de Irene Vélez, no son los autores, pero son los líderes de la política.

Si se revisa el documento, en ninguna parte aparecen autores, y a pesar que hacen citaciones no hay lista de referenciación. Los funcionarios que aparecen en el informe, como dijo la ministra en rueda de prensa, están en la “página legal” la cual se coloca por protocolo, y es la justificación para que se impriman los nombres de Camilo Andrés Rincón y otros como el de Belizza Ruiz, incluso el del presidente Gustavo Petro. Los dos primeros públicamente han solicitado que se retire su nombre del archivo.

En un comunicado de seis puntos, asegura que por decisión propia se había abstenido de darle declaraciones a la opinión pública, en señal de respeto y respaldo a la entidad en la que había trabajado por 4 años, pero, de la que salió el 11 de enero del 2023 por decisión de la administración de Irene Vélez.

Aclara que su salida no se dio por la presentación del informe mismo, no detalla los motivos o su destino, pero, revela que él no participó de la elaboración ni diseño de: “Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa”.

Camilo Andrés Rincón aseguró que días previos a la publicación del documento, se le solicitó que revisara y comentara las cifras y metodologías del informe. Dicha labor se les entregó a sus jefes directos: Irene Vélez y Belizza Ruiz, donde da detalles de los errores en las cifras y proyecciones:

“Tengo que aclarar que contrario a lo que se ha indicado en diferentes escenarios, no participé en el equipo que formuló y diseñó el informe ¨Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la transición energética justa¨, sin embargo, previo a la publicación del informe (5 de diciembre), se me solicitó desde mi rol y funciones, revisar y hacer comentarios del mismo, lo cual realicé e informé a mis jefes directos la Ministra Irene Vélez y la viceministra de energía Belizza Ruiz. Los comentarios que realicé junto con mi equipo de la Dirección de Hidrocarburos no fueron atendidos en su totalidad y el documento fue publicado”.

Van dos funcionarios directos del Ministerio de Minas y Energía que desmienten a Irene Vélez. Camilo Andrés Rincón y Belizza Ruiz aseguran que la información es errónea.

El informe estaría responsabilizando a personas por labores y conceptos que no se emitieron

El exdirector de hidrocarburos sería la segunda persona que, desde el Ministerio de Minas y Energía, estaría desmintiendo a Irene Vélez y el informe en cuestión. La viceministra Belizza Ruiz ha hecho lo mismo, además de revelar las inconsistencias y fallos en los datos publicados, aseguró que nunca participó en la elaboración del mismo, ni siquiera se le solicitó un concepto para el archivo.

Al igual que Belizza Ruiz, Camilo Andrés Rincón detalla que nunca se le pidió autorización para anexar su nombre en el informe. De hecho, en un apartado del documento, se le responsabiliza por la metodología de proyección de producción, que es precisamente uno de los puntos más cuestionados por la interpretación y veracidad.

El exfuncionario asegura que no hay sustento sobre las reservas de gas hasta el año 2042, por lo que pide que los responsables de estas estimaciones sean los que deberán justificar las proyecciones:

“Nunca fui informado de que mi nombre y el de dos colaboradores de la Dirección de Hidrocarburos iba a ser publicado como coautores del documento, por ende, no emití aprobación de usar mi nombre en el mismo. Sin embargo, el informe en su página 17 indica que la metodología de proyección de producción fue desarrollada por la Dirección de Hidrocarburos, lo cual no es cierto, toda vez que fue liderado por los asesores del despacho de la Ministra, sin embargo, como lo informó oportunamente en rueda de prensa la Ministra Irene, la participación de la Dirección se limitó a entregar la información que se solicitaba como el informe de recursos y reservas, históricos de producción y demás”.

