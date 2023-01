James Rodríguez aceptó que tuvo diferencias con Reinaldo Rueda en la selección Colombia

James Rodríguez afirmó que tuvo discrepancias con Reinaldo Rueda en la selección Colombia. Colprensa.

El jugador colombiano James Rodríguez está teniendo una campaña sobresaliente con el Olympiacos de Grecia al que arribó para la presente temporada tras su aventura en el Al Rayyan de Qatar, con el que rescindió contrato tras su obsesión por regresar a la élite del fútbol europeo.

Carlos Antonio Vélez cambió de opinión y ahora pide a James Rodríguez para la selección Colombia El volante colombiano ha recibido en los dos últimos meses el premio a mejor jugador de la Superliga de Grecia por su actuación con el Olympiacos VER NOTA

Con el Olympiacos, James David Rodríguez Rubio ha disputado por todas las competiciones un total de 18 partidos en los que se ha reportado en la red contraria en tres oportunidades con igual número de asistencias en 1,166 minutos en cancha con el club más laureado del balompié Heleno, que le abrió las puertas del Viejo Continente.

Además de su gran zurda que sigue intacta en Grecia, James Rodríguez, aprovecha su tiempo libre para interacturar con sus seguidores en plataforma de Twitch. El ‘10′ de la selección estuvo como invitado en vivo de esta red por el portugués Ricardinho, uno de los mejores exponentes de fútbol sala del mundo.

Estos son los partidos de los colombianos en el fin de semana Varios de los futbolistas colombianos tendrán importantes retos en las diferentes ligas del mundo en este fin de semana VER NOTA

Durante la charla, James se refirió a su salida del Everton en el que se reencontró con el entrenador español Rafa Benítez, que lo había dirigido en el Real Madrid, y con el que tuvo cierras diferencias que llevaron al cucuteño a perder protagonismo en el cuadro Merengue.

El futbolista del Olympiacos afirmó que pese a sus intenciones por continuar en la Premier League, el exLiverpool fue quien le bajo el pulgar, por lo cual debió buscar nuevos aires, y fue cuando apareció en el camino el Al Rayyan en el que permaneció por un año marcando cinco goles, dando siete asistencias en 16 partidos con el conjunto catarí.

James Rodríguez es semifinalista de la Copa de Grecia con Olympiacos: jugó media hora de partido El mediocampista colombiano disputó 30 minutos en la victoria de su equipo ante el Aris de Salónica y clasificó a semifinales. Espera entre Lamia y Apollon Paralimniou su próximo rival VER NOTA

De acuerdo a las palabras de James, desde que Benítez asumió la dirección técnica de los Toffes, le hizo saber su decisión al considerar que el colombiano no cumplía las características del tipo de jugador que quería en su equipo.

“El primer dia de pretemporada Benitez me dijo, ‘tú ya estas mayor, tienes 30 años, yo prefiero tener gente joven, gente con jerarquía y que corra, así que búscate club’. Yo le dije al gerente que ‘en tres meses Rafa Benítez estaba fuera, yo algo de fútbol sé. Yo ya estuve con él y es jodido, en tres mes hablamos’. A los tres meses fuera y estaban últimos”.

Ante las pocas posibilidades de continuar en Europa, surgió la posibilidad de jugar Catar, y así mismo estar cerca de la selección Colombia que para ese entonces se jugaba la clasificación a la cita orbital que finalmente no se dio. “Fui a Qatar porque en Everton ya el entrenador no me quería y no quería quedarme sin poder jugar. Ese año tuve un par de problemas físicos y los clubes que me querían en Europa, por los problemas físicos, no podían dar un salario como el que tenía. Pensé en Qatar porque se acercaba la Copa del Mundo y pensaba que Colombia iba a ir”

En cuanto a la Tricolor, James aceptó que tuvo discrepancias con Reinaldo Rueda que lo dejó fuera de varias convocatorias: “Con el entrenador tuve un roce, no fue nada grave, pero no fui 6 partidos y en esos 6 hubiera podido hacer algo más. Fue muy injusto, pero en los últimos 4 partidos estuve y no hemos podido hacer las cosas bien, pero sí me va a quedar eso siempre. Que si hubiera estado en esos 6 partidos hubiera podido hacer algo más. Ya pasó, en mi pensamiento está ahora poder llegar a la próxima Copa del Mundo. Tendré 35 años, pero bien”.