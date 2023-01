Karol G, sin pensarlo dos veces, se llevó el ‘hot dog’ de un seguidor que le pedía una foto

Karol G sorprendió a sus seguidores al llevarse un perro caliente y no tomarse la fotografía con un seguidor. @karolg/Instagram

Karol G sigue llamando la atención en las redes sociales y es que no es para menos, pues mientras hace algunos días hacía un llamado para que RBD se presente en Colombia, la artista se encontraba en Los Ángeles, California, disfrutando de un partido de baloncesto de los Lakers y posteriormente, en un concierto en el que la esperaban decenas de seguidores que querían una fotografía junto a la intérprete de Tusa, Bichota y Cairo.

Shakira, como una reina, saludó desde el balcón a sus seguidores y mandó contundente mensaje La barranquillera sigue batiendo récords con su canción junto a Bizarrap, desterrando a artistas como Bad Bunny. Medios españoles afirman que su venganza no ha terminado VER NOTA

Sin embargo, algo llamó la atención en el momento en que era grabada por los seguidores y por este hecho, fue comparada con Bad Bunny.

El evento en el que se presentó La Bichota fue el Calibash 2023, que se llevó a cabo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, festival en el que compartió escenario junto a otros artistas como Feid, Zion y Lenox, Becky G, Farruko y Ozuna.

Shakira y Karol G encienden los rumores de una colaboración: “Te quedé grande” Que paguen escondite los ex, pues al parecer “La Bichota” y la barranquillera estarían planeando estrenar una canción, por lo que las redes sociales están revolucionadas VER NOTA

Al salir recibió flores de sus seguidores y se tomó algunas fotografías desde la lujosa camioneta en la que se movilizaba. Mientras esto ocurría una usuaria de TikTok identificada como @brendamorales10 la grabó y publicó el video del momento en que un fanático se acercó con un celular en la mano y en la otra un perro caliente, a lo que la paisa reaccionó tomando la comida rápida bastante emocionada en sus manos, y salió disparada del lugar.

Karol G posa en la alfombra roja durante la 23 entrega de los Latin Grammy Awards en Las Vegas, Nevada. REUTERS/Steve Marcus

“¿Para mí? Que rico, los quiero...”, se le escucha decir a la paisa cuando ve el perro caliente y decide tomarlo en sus manos, para darle un mordisco.

Daniel Quintero sigue dando pistas de la presentación de RBD en Colombia: “Y soy Rebelde” El alcalde de Medellín publicó en sus redes sociales varios trinos que darían a entender a sus seguidores que se negocia con la agrupación mexicana VER NOTA

El divertido episodio fue considerado por algunos internautas como la manera en la que reacciona Karol G frente a sus seguidores cuando se acercan con sus celulares en mano por una fotografía y en la otra llevan comida, prefiriendo quedarse con el alimento y entregando el celular en lugar de lanzarlo al agua como ocurrió en el pasado con Bad Bunny. El video ya supera las 65.000 reproducciones y ha obtenido más de 6.600 likes.

Mientras le pedían una fotografía, La Bichota fue sorprendida con comida rápida, por lo que prefirió esto a tomarse una fotografía con un seguidor

Solamente bastaron 13 segundos para que La Bichota se volviera tendencia en las redes sociales por su manera de actuar y en la publicación de la usuaria reposan cientos de comentarios que hacen referencia a la actitud de Karol G, por lo que algunos de los comentarios más destacados son: “tan hermosa y humilde, por eso la aman tanto y es toda una reina”; “el hot dog amigaaaa”; “sus pupilas se abrieron cuando vieron la comida”; “esta mujer es tan bella”; “lo he visto mil veces y no dejo de preguntarme cómo no amarla”; “Karol G es la mejor, se pasa, me muero de risa con su energía”, entre otros.

Karol G le entregará un regalo a uno de sus seguidores

El sábado 21 de enero la cantante urbana publicó en su perfil de Instagram una galería de fotografías y videos y, entre todo el material compartido, incluyó un clip en el que se escucha parte de una canción que todavía no ha lanzado y que dice: “No funcionamos, lo dimos todo, pero no se nos dio, por eso nos vamos, pero antes de irnos”.

Y precisamente este tema es el protagonista de su dinámica, puesto que desde sus InstaStories la cantante del género urbano escribió al respecto:

“El que siga bien la letra de la canción en los comentarios lo voy a sorprender con una llamada para decirle personalmente el regalote que le tengo porque ¡oficialmente empieza el 2023! ¡hágale pues!”.

Sin embargo, no amplió la información sobre cómo dará a conocer al ganador o ganadora, ni durante cuánto tiempo tendrá abierto este concurso. Por otro lado, meses atrás Karol G ya había dado a conocer el coro de esta canción, de la cual todavía no se conoce el nombre.

Seguir leyendo: