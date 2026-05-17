Colombia

Juan Daniel Oviedo aseguró que habrá un posible apagón en enero de 2027: “Lo que viene para Colombia es difícil”

El economista sostuvo que la suspensión de la ronda minera y la falta de nuevas plantas térmicas amenazan la estabilidad energética del país

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El carbón térmico, clave para evitar apagón en 2027, propone Juan Daniel Oviedo - crédito @JDOviedoAr/X

Juan Daniel Oviedo, economista y fórmula vicepresidencial de la candidata del Centro Democrático Paloma Valencia, advirtió sobre una posible crisis eléctrica en Colombia.

En un video publicado en la red social X, Oviedo afirmó que el país enfrenta el riesgo de un apagón en febrero de 2027. El exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) señaló que la situación se debe a decisiones administrativas del Ministerio de Minas y Energía.

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Según Oviedo, la amenaza surge porque “hay una ronda minera que se cerró por artimañas del Ministerio de Minas y Energía”, en referencia a procesos administrativos que impidieron la explotación de nuevos yacimientos.

El analista puntualizó que las autoridades atribuyen la situación a resoluciones judiciales, pero aclaró que “ahora le dicen que es la culpa de un juez, que podemos reabrir el 7 de agosto de 2026”.

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Juan Daniel Oviedo alertó sobre riesgo de apagón en Colombia en 2027 por decisiones oficiales - crédito @JDOviedoAr/X
Juan Daniel Oviedo alertó sobre riesgo de apagón en Colombia en 2027 por decisiones oficiales - crédito @JDOviedoAr/X

El economista explicó que Colombia podría utilizar sus recursos de carbón térmico ubicados en La Guajira y el Cesar para evitar la crisis.

Podemos empezar a sacar ese carbón y aprovechar que lo único bueno que ha hecho este gobierno en materia de APP’s, que es asignar la APP férrea de La Dorada-Chiriguaná, está lista para tener puntos específicos cercanos de la red interconectada para instalar plantas térmicas a base de carbón térmico”, explicó.

El anuncio de Oviedo introdujo un debate sobre la conveniencia de reactivar la cadena minera como medida urgente para asegurar el suministro eléctrico.

El economista sostuvo que “podemos poner a funcionar rápidamente de forma limpia” las plantas térmicas, destacando la posibilidad de cumplir con estándares ambientales actuales. Según sus declaraciones, “hoy las tecnologías de generación eléctrica a partir de carbón casi son más eficientes en materia de emisión de gases de efecto invernadero que las plantas térmicas a gas natural”.

Juan Daniel Oviedo advirtió sobre posible crisis eléctrica en Colombia - crédito Colprensa
Juan Daniel Oviedo advirtió sobre posible crisis eléctrica en Colombia - crédito Colprensa

Oviedo enfatizó la urgencia de reactivar la explotación de carbón térmico, señalando que “esta dosis de realidad es una respuesta clara de que usaremos el carbón de una mejor forma, de una forma más inteligente para resolver el problema del apagón”. El especialista argumentó que, ante la amenaza de cortes eléctricos masivos, el país debe recurrir a los recursos disponibles para garantizar la seguridad energética.

La infraestructura férrea La Dorada-Chiriguaná es vista por Oviedo como un activo clave para facilitar el transporte eficiente de carbón y la instalación de nuevas plantas. “Está lista para tener puntos específicos cercanos de la red interconectada”, aseguró, lo que permitiría una respuesta ágil ante la emergencia.

Sin mencionar cifras concretas, Oviedo destacó el potencial de las nuevas tecnologías para reducir las emisiones contaminantes asociadas al carbón. Además, recalcó que la decisión de reabrir la ronda minera podría adoptarse a partir del 7 de agosto de 2026, lo que dejó un margen estrecho para ejecutar acciones preventivas antes de la fecha crítica.

Gobierno advirtió déficit energético en Colombia entre 2026 y 2027 y pide medidas urgentes

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, alertó sobre un posible déficit de energía entre 2026 y 2027 en Colombia. Según una comunicación enviada a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, el Gobierno solicitó medidas urgentes para evitar riesgos de desabastecimiento eléctrico.

La advertencia surge tras un informe del Centro Nacional de Despacho que proyecta una brecha de 1,97 TWh-año entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026. Para el periodo siguiente, la diferencia aumentaría hasta 3,9 TWh-año.

El Ministerio de Minas y Energía busca limitar la especulación y frenar los aumentos de tarifas de gas tanto para hogares como para industrias - crédito @PalmaEdwin/X
Edwin Palma señaló brecha energética creciente y propuso flexibilizar normas para evitar racionamientos - crédito @PalmaEdwin/X

El Ministerio explicó que este faltante equivale a “la producción constante de una planta de aproximadamente 450 megavatios funcionando durante todo un año”.

La situación podría empeorar con la llegada del fenómeno de El Niño, que disminuye los niveles de los embalses y compromete la generación hidroeléctrica, principal fuente de energía del país.

Frente a este escenario, el ministro Palma solicitó flexibilizar normas regulatorias para que proyectos existentes incrementen su capacidad de generación. Entre los casos mencionados está Hidroituango, afectado por restricciones que han limitado parte de su aporte energético.

El Gobierno también expresó preocupación por el aumento en los costos de combustibles de las plantas térmicas, ya que podría dificultar su participación en subastas y elevar el riesgo de racionamientos.

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