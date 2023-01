Melissa Martínez rechazó pretensiones de futbolista colombiano: “Lección aprendida”

Tras su separación de Matías Mier, Melissa Martínez no quiere saber más de futbolistas (@melissamartineza)

Una de las separaciones más sonadas en la farándula colombiana a lo largo del año 2022 fue la de la periodista Melissa Martínez y el futbolista Matías Mier, quien recientemente presumió a su nueva novia en redes sociales. Por su parte, la presentadora no deja de recibir piropos por parte de otros hombres, pero reveló que no volvería a estar con otro futbolista.

En medio de una broma, la periodista Melissa Martínez reveló una verdad incómoda: que no está interesada en darle oportunidad a otro deportista en su vida amorosa. La situación se dio en medio de una entrevista que le estaban haciendo al futbolista retirado Máyer Candelo en el programa radial El Vbar, en el que el deportista reveló su interés por la comunicadora.

Todo surgió porque en medio de la entrevista los compañeros de Melissa revelaron que la mujer solía llegar justo a tiempo para el programa o unos minutos después. Ante esa revelación, los periodistas expresaron que lo hacía para no pasar desapercibida y el deportista señaló que “no lo necesitaba”.

Ante esa respuesta, que provocó risas entre los conductores del programa, uno de ellos le preguntó, “Máyer, ¿usted cuánto esperaría a Melissa?”. Máyer Candelo hizo una sorprendente revelación al responder ese cuestionamiento. “No, yo llevo toda la vida esperándola. Yo seguiré esperándola”.

La presentadora colombiana fue pretendida por un futbolista colombiano, pero ella lo rechazó

Con esas palabras Melissa Martínez empezó a reír mientras sus compañeros quedaban sorprendidos con las palabras del futbolista retirado. La periodista le advirtió a Candelo que por esas palabras “lo van a echar de la casa”, pero él rápidamente le reveló que eso no iba a ser así porque “yo soy soltero, Melissa, por eso te he esperado siempre”.

La periodista entonces recordó la reciente polémica que protagonizó una creadora de contenido que reveló los mínimos que debería tener un hombre que quisiera ser su pareja y señaló que, aunque la de ella no era tan complicada, sí había uno que lastimosamente Candelo no cumplía: no ser futbolista.

“¿Recuerdan a la chica que hizo una lista de requisitos? La mía es cortica, pero entre los requisitos hay uno que Máyer ya no puede cumplir ... nada de fútbol, nada de guayos. Lección aprendida. De resto creo que los cumplirías todos”, reveló Melissa Martínez en medio de risas.

Por su parte, Máyer Candelo reaccionó bastante decepcionado, pero le planteó a la periodista una solución. “¿Por qué me desilusionas así Melissa? No me cortes la ilusión, yo dejo todo eso”. Rápidamente la mujer pidió a sus compañeros que se cambiara el tema y todo terminó ahí, aunque varios señalaron que el tema debía solucionarse por “interno”.

Anteriormente Melissa Martínez había hecho referencia a la polémica de los requisitos mínimos y había señalado que, en su caso, ahora solo pedía que fuera “un buen tipo”. Entre la cantidad de respuestas que hubo en torno a las polémicas afirmaciones de la joven creadora de contenido, estuvo la de la presentadora que destacó:

“El tema es qué ofrece ella para hacer lista de requisitos como si estuviera mercando. Que sea buen tipo es lo más importante”, afirmó la periodista en su cuenta de Twitter y con la que puso a pensar a más de uno, debido a su reciente separación del futbolista Matías Mier.

Melissa Martínez le respondió a la tiktoker que tiene exigencias para los que desean ser su pareja. Tomada de Twitter @MelissMarArtuz

De hecho, recientemente Mier publicó una foto familiar en la que se le ve al lado de su nueva novia. Esta imagen desencadenó las reacciones de varias amigas de Melissa Martínez, condenando al futbolista. Sin embargo, la presentadora no le prestó mucha atención a la situación y, por el contrario, sorprendió con una publicación especial.

En medio del éxito de la canción Flowers de Miley Cyrus, que habla sobre el amor propio y todo lo que una mujer puede hacer por sí misma sin necesidad de un hombre, la presentadora publicó una foto rodeada de flores y colocó de fondo la canción de la ex estrella de Disney. Con este mensaje Melissa Martínez demostró que Matías Mier es tema del pasado.

