Santos Borré no regresará a River Plate por ahora: estas son las razones

Rafael Santos Borré no llegará a River para la temporada 2023 debido a razones administrativas de su club actual. Imagen: Infobae

El delantero colombiano Rafael Santos Borré no podrá regresar a River Plate, por lo menos en esta temporada, debido a situaciones ajenas que le impedirían el pase al equipo donde ya fue figura y además se llevó el envidiable reconocimiento como el goleador más efectivo de la era Gallardo, una de las épocas más gloriosas para el equipo de la Banda Cruzada en su historia.

El tema económico podría jugar un papel importante y claramente es uno de los puntos destacados para realizar una oportuna transacción, sin embargo, este no sería el motivo principal.

Borré no será cedido con facilidad por los directivos del equipo de la Bundesliga, pese a sus intenciones manifiestas de dejar el fútbol alemán. Markus Krösche, director deportivo del Eintracht Frankfurt, reiteró que no dejarán salir al colombiano y de paso a ningún jugador del plantel, por lo menos en el mercado de invierno.

“Básicamente, no queremos dejar ir a ningún jugador. Tal vez prestemos a uno o dos jugadores que no hayan jugado mucho, pero no venderemos a ningún jugador clave. Rafael Santos Borré sabe que queremos mantenerlo y no despedirlo. Sus representantes también lo saben”, sentenció el miembro administrativo del campeón de UEFA Europa League 2022.

Son tan fuertes las intenciones del equipo alemán para quedarse con el jugador colombiano que rechazaron ofertas importantes por él, inclusive se conoció que Tigres de México ofertó 10 millones de dólares por el pase del colombiano, pero los directivos de Frankfurt lo rechazaron.

Ante esta negativa, una de las opciones que estaría analizando el jugador de la selección Colombia está en la Liga de España con una oferta proveniente del Real Valladolid, club cuyo propietario es el histórico goleador de la selección de Brasil, Ronaldo. La información fue revelada por el Diario AS de España, que también informó que el colombiano llegaría a préstamo a cambio de un pago de 700.000 euros.

La ventana de fichajes se cerrará el 30 de enero de 2023 y el canterano del Deportivo Cali estaría cerca de jugar en La Liga, ya que no solo el Valladolid manifestó su interés por él. El Cádiz también entró a la puja por tener los servicios del delantero en la próxima temporada; este cuadro español se encuentra en zona de descenso, por lo que el colombiano tendría la misión de sacarlos de estas peligrosas posiciones.

Borré quiere jugar, y para ello puso una condición en caso de no conseguir su salida de Alemania. El colombiano tuvo una reunión con los directivos del equipo en compañía de Oliver Glasne y Markus Krosche con el objetivo de establecer un acuerdo que le permita al delantero, jugar con mayor regularidad como en los primeros meses tras su llegada y así beneficiar a las dos partes.

Frankfurt también fue propositivo y expuso que si el colombiano quiere sumar minutos deberá optar por otras posiciones en la nómina titular, ya sea como extremo o en una posición más retrasada a la de un ‘9′ tradicional, posición en la que él se siente cómodo.

Además, mencionaron que el equipo que desee contar con el jugador en su plantel, deberá desembolsar una cifra mínima de 15 millones de euros, “es un jugador muy importante para nosotros, que tendrá su tiempo de juego. No quiero regalar a Rafael Borré”, explicó Krösche.

