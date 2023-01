Denuncian fiestas, accesorios de lujos y celulares en la cárcel Modelo de Cúcuta

Denuncian presunta fiesta en la cárcel Modelo de Cúcuta. Cárcel de Cúcuta.

Una polémica se ha generado alrededor de las imágenes que se conocieron de una supuesta fiesta al interior de la cárcel Modelo de Cúcuta, en la que estarían involucrados los máximos delincuentes que delinquían en el departamento de Norte de Santander.

De acuerdo con la denuncia que realizó el veedor de derechos humanos Diego Villamizar, el centro penitenciario se habría convertido en un lugar de eventos, donde estaría a cargo de los reclusos de la banda criminal Tren de Aragua, quienes mantienen el control de los patios 10 y 11, pues allí hay una grave vulneración de derechos humanos.

Además, Villamizar agregó que los miembros de esta organización cobran extorsiones a otros internos para acceder a las celdas, ingresan alimentos, tienen celulares. Sin ser suficiente, durante las fiestas que organizan, consumen drogas como tusi.

“El poder de esta banda criminal en la cárcel de Cúcuta ha permitido que en los últimos días se haya incrementado el ingreso de cocaína, tusi y marihuana, y hasta ha habido fiestas de conjuntos vallenatos”, indicó el veedor en diálogos para la revista Semana.

De igual manera, el defensor Villamizar resaltó que la situación actual de derechos humanos al interior de este centro penitenciario es crítica y delicada. “Hemos podido evidenciar lujosas joyas y armas que portan estos criminales sin ningún tipo de control al interior de la cárcel”, aseguró al medio mencionado.

También menciona que con celulares de alta gama realizan transmisiones en vivo con otros integrantes de esta misma banda criminal que se encuentran recluidos en otros cárceles del país.

Ante esta grave situación, el líder social pidió una respuesta al Gobierno nacional, al Ministerio de Justicia, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a las autoridades carcelarias de Cúcuta frente a lo que viene sucediendo.

Con respecto al director de la Penitenciaría de Cúcuta, el capitán Jhon Fredy Rojas Sutta, dijo para el diario local La Opinión, que al verificar las imágenes se determinó que estas no serían recientes, sino de antes de que él asumiera la dirección del establecimiento carcelario.

“Esta dirección no ha autorizado ninguna fiesta, ni entrada de grupos musicales. Desde mi llegada se han incrementado los controles de requisa e ingreso al establecimiento, se han incrementado los controles con nuevos guías caninos y unidades de Policía Judicial, haciendo revistas, registros de instalaciones y a los privados de la libertad. No es cierto que integrantes del Tren de Aragua, ni de ningún otro grupo de privados de la libertad tengan el control del establecimiento, o que no haya ningún tipo de control”, afirmó el director de la Penitenciaría.

Cabe resaltar que, el veedor Diego Villamizar no es la primera vez que realiza una denuncia de este tipo. En marzo de 2022 acusó las comodidades y adecuaciones de lujo con las que gozaban aparentemente, los reclusos de la cárcel Modelo de Cúcuta, quienes tendrían para su disfrute un jacuzzi, una heladería y bar al interior del penal.

El veedor de derechos humanos Diego Villamizar, de la capital de Norte de Santander, denunció que desde el año 2020 se han realizado adecuaciones de lujo en el patio 12 de la cárcel Modelo, donde pagan su condena señalados narcotraficantes y cabecillas de bandas delincuenciales.

