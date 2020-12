La historia del productor que donó a una comunidad wichi lo que cobró por la devolución de retenciones a la soja

Un productor de Córdoba donará el dinero de la devolución de retenciones a la soja, para colaborar con una comunidad Wichi de Formosa

El viernes de la semana pasada, el Ministerio de Agricultura comenzó a depositar el dinero correspondiente a la devolución de retenciones a la soja. En total se repartirán unos 6.700 millones de pesos (unos 80 millones de dólares al cambio oficial) entre 38 mil productores, que durante el año pasado tuvieron una facturación que no superó los 20 millones de pesos y en la última campaña de la oleaginosa su siembra fue de hasta 400 hectáreas.

Por otro lado, fuentes oficiales también comentaron que el año próximo unos 3.000 productores accederán al beneficio, ya que comercializaron la soja luego del 30 de septiembre último.

Los productores vienen reclamando desde hace tiempo la eliminación de las retenciones, ya que las consideran un impuesto distorsivo. Pero además, expresaron en más de una oportunidad que la devolución de retenciones que ahora está implementando el Gobierno “es insignificante” porque están recuperando solamente una parte de lo que el Estado se lleva en materia impositiva. En la última campaña de soja, detallan, el Estado recaudó en materia de retenciones unos 5.700 millones de dólares y está devolviendo apenas 80 millones de dólares.

En el listado de beneficiarios aparecen ex integrantes de la Mesa de Enlace, como Mario Llambías y Luciano Miguens, el actual presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, y otros integrantes de la dirigencia agropecuaria. Todo esto derivó en un debate ético, ya que los ruralistas han sido y son muy críticos con el mecanismo que hoy lleva adelante la administración de Alberto Fernández y que ya implementaron los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner.

El productor Hugo Biga

Frente a esto, el Ministerio de Agricultura otorgó días atrás un plazo para renunciar a dicha compensación. Según informaron desde la cartera agropecuaria, solamente un productor decidió rechazar el beneficio. Fue Gabriel Delgado, ex Secretario de Agricultura de la Nación y economista del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Pero en los últimos días se conoció la decisión adoptada por Hugo Biga, un productor agropecuario del distrito cordobés de Marcos Juárez, que donará el dinero que cobró en concepto de devolución de retenciones a la ONG Argentina Ayuda, que se dedica desde hace tiempo a asistir a los sectores más necesitados. Concretamente, el dinero que entregará Biga permitirá realizar una perforación para proveer de agua a 50 familias de una comunidad Wichi en Ingeniero Juárez, en la provincia de Formosa.

La acción solidaria permitirá realizar una perforación para proveer de agua a 50 familias de una comunidad Wichi en Ingeniero Juárez, en la provincia de Formosa

El productor cordobés, en diálogo con Infobae, no quiso dar precisiones sobre el dinero que donó: “No estoy de acuerdo con la devolución de retenciones, ya que al haber compensaciones significa que estamos acordando con las retenciones y no es así. Tomé la decisión con ese dinero de hacer una donación, ya que el Estado no hace mas que sacarnos recursos y luego no cumple con esas pequeñas cosas que se deben hacer”.

Y agregó: “La idea que tenemos es hacer una perforación para darle agua al pueblo wichi de Ingeniero Juárez. Tanto dinero que nos sacan de retenciones para que nunca llegue nada de lo que corresponde. Esa gente no tiene agua, toma agua de los charcos. Si la plata alcanza, alcanza. Y si no pondré lo que falte”.

Colaboración

En esta acción solidaria Hugo Biga no está solo. Lo acompaña la productora de Nogoyá, en Entre Ríos, Guadalupe Vivanco, que es integrante de la ONG y todos los meses asiste a la comunidad Wichi de Formosa. “Se trata de un pueblo totalmente olvidado y sometido, sin ningún tipo de ayuda del Estado. Alguno de los caciques y referentes de las comunidades, junto a los maestros y las ONG, sufren represalias cuando se manifiestan al costado de las rutas contando su realidad, que es totalmente ocultada”, señaló a este medio.

Sobre la decisión del productor cordobés, Vivanco sostuvo: “A Hugo Biga lo conozco desde hace tiempo y no me sorprende la decisión que ha tomado. Este dinero que nos quita el Estado por retenciones debería ir para infraestructura, para cuestiones tan básicas como tener agua, donde está la real y verdadera pobreza. Estamos más que agradecidos en la ONG Argentina Ayuda, donde trabajo hace muchos años. Gracias a Hugo va a ser posible el pozo de agua junto con una escuela que acabamos de construir”.

El mensaje de productores autoconvocados

Por su parte, la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados, entidad que es integrada por Hugo Biga y Guadalupe Vivanco, en un comunicado se preguntaron frente al accionar solidario de los productores mencionados: “¿Cuál es el destino que el Estado le da a las retenciones? ¿Dónde invierten lo que nos confiscan? Claramente no es para mejorar la calidad de vida de nadie que lo necesita, sino la de ellos mismos. El Estado está presente para confiscar y ausente a la hora de mejorar la calidad de vida de la población más necesitada”.

Además, los integrantes de la Asociación de Autoconvocados, manifestaron: “El gobierno monta un espectáculo con esto y la verdad que la devolución representa solo 80 millones de dólares y las retenciones 5.700 millones de dólares, un porcentaje muy pequeño”.

