Los frigoríficos piden que se mantenga la política que permite combatir la informalidad en el sector cárnico

Frigoríficos piden mantener la política que permita combatir la informalidad en el sector cárnico

Empresarios del sector cárnico, como los nucleados en la Cámara de la Industria Frigorífica (CADIF) y la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (FIFRA), condenaron la actividad que realizan las denominadas “cooperativas de trabajo”, que ocultan el accionar de “pseudos empresas privadas” que operan en la informalidad.

Dichas entidades reclamaron la necesidad de “avanzar en la formalidad” que requiere la actividad cárnica para “garantizar” la promoción de acciones tanto “laborales, fiscales y sanitarias”. Además, consideraron que hasta que esto no se logre de manera plena es “imprescindible no dar pasos en el sentido contrario, como el que a su juicio proponen las cooperativas de trabajo como titulares de faena de hacienda bovina”.

CADIF y FIFRA rechazaron categóricamente “el uso espurio de la figura de las ‘‘cooperativas de trabajadores’ que explotan plantas faenadoras, regenteadas por pseudos empresarios privados”, y que consideran que dicho tipo de actividad “conforma la base de la piramidal de la informalidad del sector”.

“Mientras el fraude sea tolerado y peor, mientras la explotación en condiciones de competencia desleal configure ‘casos de éxito’, los avances en el desarrollo del sector estarán fuertemente impedidos”, se indicó a través de un trabajo realizado por las entidades. Por ello, se instó ante las autoridades nacionales y provinciales a “resistir” la posibilidad de que “se autorice a las falsas cooperativas a operar, o también conocidos como ‘Matarifes abastecedores’”, que podría promoverse a través de la modificación de la resolución 21 del 2018 y permitir su inscripción en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA).

Daniel Urcía, presidente de FIFRA

Según consignó FIFRA, y rubricó también CADIF, desde el sector “se consideró imprescindible redoblar los esfuerzos para evitarlo, porque si esa modificación se implementa será un paso trascendente en el sentido contrario” a la necesidad que tiene, a juicio de estas cámaras empresarias, de promover acciones a favor de la “formalidad” en la actividad cárnica.

“Si además de explotar plantas faenadoras, se permite a las Cooperativas de Trabajo que actúen en el comercio de ganados y carnes, los daños serán aún mayores para todos los operadores” del sistema de comercialización de productos cárnicos, según indicaron las entidades que nuclea a firmas frigoríficas.

Allí, FIFRA argumentó que el motivo a tal resistencia es que se considera que “las ventajas económicas del uso espurio de la figura Cooperativista otorgarán mayor poder de compra a los reales operadores que indebidamente la utilicen”.

Impuestos

Por otro lado, se estimó que aquellos “matarifes que hoy faenan con su propia matrícula en plantas operadas por Cooperativas, dejarán de usar la matrícula propia para ocultarse tras la matrícula de la planta cooperativista. Así, las Cooperativas pasarán a comprar hacienda que no compran, a vender carne que no venden, a pagar lo que no pagan y a cobrar lo que no cobran”.

“Como derivación –se indicó-, los matarifes que lo aprovechen gozarán de absoluto anonimato, con todo lo que ello implica a su favor. Así, el concepto básico “Un operador, Una Matrícula’ será inaplicable”.

Otra cuestión a tener en cuenta, según los frigoríficos, es que las cooperativas “están exentas de Ingresos Brutos, y al faenar a nombre de ellas, los matarifes ocultos podrán beneficiarse de manera indebida una ‘ventaja’ de aproximadamente $3,50 sobre cada kilogramo faenado” y facturado a través de las mencionadas Cooperativas de Trabajo.

Desde CADIF se instó “a todas las cámaras que representan a empresas regularmente constituidas a unir esfuerzos para evitar que este nuevo embate se concrete y trabajar fuerte y mancomunadamente para concretar lo planteado por FIFRA”.

