Productores porcinos no quieren vender a pérdida y reclaman sostener el precio del capón en 70 pesos

“Hoy el costo de producir un capón está entre $ 67 y $ 69, más IVA, y por eso instamos a no venderlo por debajo de los $ 70. No ganaríamos nada pero en esta situación de pandemia, por lo menos, no perderíamos plata, ya que el promedio del precio de referencia que están pagando al productor, que figura en los informes del Ministerio de Agricultura, ronda los $ 54,78 más IVA. El máximo abonado no supera $ 64,86 más IVA”, explicó Santiago Lerotich, productor porcino de la zona de Pergamino.