“La situación es caótica porque están impidiendo la producción de alimentos. No podemos pasar a sembrar verdeos y pasturas para la hacienda, y a cosechar granos. Tenemos las máquinas para sembrar en el campo, y no dejan pasar al contratista que va con la semilla y que dejó sus equipos para sembrar en el campo. Estos insumos y las personas van desde Río Cuarto y deben pasar por la zona de Punilla. Además, contamos con un permiso de Córdoba para circular, y San luis no solo no lo tiene sino tampoco reconoce el permiso nacional”, comentó un productor afectado a Infobae .