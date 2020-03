Esta situación, como informó este medio el viernes pasado, provocó un descenso de casi un 40% en el ingreso de camiones en todos los puertos cerealeros de la Argentina. Al respecto, Pardo dijo, “hay transportistas que deciden no viajar, y se entiende, ya que tienen un modo de vida sedentario y están en riesgo. El 20 por ciento supera los 60 años y hay diabéticos y obesos entre ellos. Pero también sufren padecimientos en las rutas, porque no permiten el ingreso de ellos a las estaciones de servicio para asearse, no los autorizan a bajar del camión. Es por eso que pedimos a los intendentes que generen las condiciones para que se pueda trabajar”.