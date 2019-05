Respecto de cómo nació la idea de intervenir en la producción de alimentos nutritivos para poblaciones vulnerables, la ministra de la Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, sostuvo: "Se buscó hacer más eficiente la compra pública. Detectamos en la Mesa de Competitividad de la Leche que las compras públicas que se realizan de este alimento no son eficientes. El Estado suele comprar a precio de mercado productos que no tienen el impacto adecuado en la nutrición de la población objetivo, que está en situación de pobreza y además la logística de reparto no tiene racionalidad económica".