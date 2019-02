Hugo Biolcati, ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, sostuvo en una carta de lectores que se publicó ayer en un diario nacional: "A pesar de la buena cosecha que se vislumbra, sus efectos económicos no se van a traducir necesariamente en votos. Por lo menos no a ciegas. La creciente carga impositiva o el regreso de las retenciones, en especial para las siempre castigadas economías regionales, como la fruticultura, la vinicultura o la yerba mate por nombrar solo algunas, son estigmas difíciles de superar para productores que confiaron en el relato productivista de Cambiemos".