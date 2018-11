En cuanto a los principales obstáculos que se presentaron, Fervari señaló: "La desconfianza, y la falta de datos. La gente hace poca gestión, no llevan números detallados y al requerir datos de la campaña 2017 muchos productores chicos o medianos no dan datos precisos sino que los recuerdan. No es lo mismo, los productores que cuentan con asesoramiento profesional o empresas más grandes que llevan los datos en detalle".