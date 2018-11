"Hace tiempo que venimos reclamando un mercado institucionalizado en el que los productores puedan obtener un precio justo por su producción, algo que no existe en la Argentina y que por lo tanto los tamberos son víctimas de las industrias lácteas, que aprovechan esta falta de reglas de juego. En la lechería hay una posición dominante y existe fijación unilateral de los precios por parte de la industria. Y esto no puede ser así. El Estado debería decir 'acá hay una serie de leyes que no se cumplen' y hacerlas cumplir", expresó el dirigente de CRA semanas atrás durante un encuentro organizado por la entidad.