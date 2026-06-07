En video: hombre atacó un bus del SITP con un machete y desató momentos de tensión entre pasajeros

Las imágenes muestran parte de la situación ocurrida frente a un vehículo del transporte público en Bogotá. Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles sobre las causas del incidente ni sobre posibles responsables. - crédito @ColombiaOscura/X

Un video que comenzó a circular en redes sociales muestra el momento en que un hombre, presuntamente portando un machete, golpea un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) mientras varios pasajeros permanecían en el interior del vehículo.

La grabación ha generado numerosas reacciones entre usuarios del transporte público debido a los daños ocasionados al automotor y a la situación que debieron enfrentar las personas que se encontraban a bordo.

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Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades que permita establecer con precisión qué ocurrió antes del incidente ni cuáles fueron las circunstancias que lo originaron.

Lo que se observa en el video

Las imágenes del video muestran a un hombre acercándose a la parte frontal del bus y golpeando en repetidas ocasiones uno de los vidrios del vehículo con un objeto largo que, según versiones difundidas en redes sociales, correspondería a un machete.

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Como resultado de la acción, se registran daños visibles en la estructura de vidrio ubicada en la parte delantera del automotor.

Mientras se desarrollaba la situación, varios pasajeros observaban lo ocurrido desde el interior del vehículo y manifestaron preocupación por el riesgo que podría representar el comportamiento del individuo.

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De acuerdo con los registros audiovisuales compartidos en plataformas digitales, algunas personas solicitaron ayuda mientras intentaban mantenerse alejadas de la zona afectada.

No se ha confirmado si hubo personas lesionadas o capturas relacionadas con el caso. - crédito captura de video

Se desconocen las causas que desencadenaron el hecho

De acuerdo con Blu Radio, aunque diferentes publicaciones en internet han señalado que el episodio habría estado relacionado con una discusión previa entre el conductor del SITP y otro actor vial, esta información no ha sido confirmada por ninguna autoridad.

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La cuenta Colombia Oscura, que difundió el video, indicó que se desconocen los motivos que desencadenaron la reacción del presunto agresor.

“Un impactante video que circula en diferentes plataformas digitales muestra el angustiante momento en el que usuarios de un bus SITP fueron atacados por un violento sujeto que portaba un machete. Se desconocen los hechos que desencadenaron la reacción del agresor”, señaló la publicación.

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Por ahora, las versiones que circulan sobre el origen del incidente corresponden únicamente a información difundida en redes sociales.

No hay reporte oficial sobre heridos o capturas

Uno de los aspectos que genera mayor incertidumbre es la ausencia de información oficial relacionada con el caso.

Hasta la publicación de esta nota, ni la Alcaldía Mayor de Bogotá, ni la Policía Metropolitana de Bogotá, ni las autoridades de movilidad habían emitido un pronunciamiento sobre los hechos.

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Tampoco se conoce si hubo personas lesionadas durante el incidente, si el presunto agresor fue identificado o si existe algún proceso investigativo en curso.

De igual forma, no se ha confirmado la fecha exacta en la que ocurrió el hecho, la ubicación específica donde se registró ni la ruta del vehículo involucrado.

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La falta de información oficial ha llevado a que gran parte de la conversación pública se concentre en el contenido del video, el cual muestra únicamente una parte de lo sucedido y no permite establecer el contexto completo de los acontecimientos.

Reacciones tras la difusión de las imágenes

La circulación del material audiovisual provocó comentarios de ciudadanos que utilizan diariamente el sistema de transporte público de Bogotá.

Entre las reacciones registradas en redes sociales se encuentran mensajes relacionados con la seguridad de pasajeros y conductores, así como cuestionamientos sobre los episodios de confrontación que se presentan en diferentes corredores viales de la ciudad.

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De acuerdo con medios locales, el hecho también puso nuevamente en discusión los riesgos a los que pueden verse expuestos los usuarios del transporte público cuando se presentan conflictos en la vía pública que terminan afectando la operación de los vehículos.