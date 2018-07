"Sentimos el apoyo del presidente al campo con esta visita a la rural. Antes de retirarse del predio pude charlar con él, y me expresó que estaba muy conforme con el recorrido que había hecho y por el apoyo recibido. También volvió a ratificar su compromiso de no modificar las retenciones. Al respecto comentó que estas no son una medida inteligente y que perjudican a las exportaciones. El Gobierno, en un momento donde está buscando revertir el déficit de la balanza comercial, entiende que el campo es un aliado principal para generar las divisas que necesita el país lo más rápido posible", aseguró.