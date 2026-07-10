Aumentaron las rutas aéreas en Venezuela tras los terremotos, con la ciudad de Valencia como nuevo centro de operaciones

Las principales compañías aéreas rediseñaron sus itinerarios, mientras aeropuertos alternativos como Barcelona y Maracaibo aumentaron su protagonismo en el tráfico aéreo venezolano (Reuters)

Las aerolíneas internacionales incrementaron la frecuencia de vuelos hacia Venezuela al activar rutas alternativas tras el cierre forzoso del principal aeropuerto del país, Maiquetía, que resultó dañado por los terremotos del 24 de junio. La emergencia sísmica obligó a las compañías aéreas a reorganizar la operación de sus rutas comerciales y reconfiguró el mapa aéreo nacional.

El aeropuerto de Valencia, capital del estado Carabobo, asumió un rol central como principal terminal de contingencia, con 64 frecuencias semanales que movilizan pasajeros de rutas internacionales y nacionales. La Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV) confirmó que empresas como Copa Airlines, con 21 vuelos semanales a Panamá, y Avianca, con 14 a Bogotá, establecieron a Valencia como base temporal ante la inactividad de Maiquetía.

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Además, aerolíneas europeas como Iberia, Air Europa y Plus Ultra reiniciaron conexiones directas con Madrid, mientras que Plus Ultra sumó una frecuencia semanal a Tenerife y TAP Air Portugal planeó reabrir la ruta a Lisboa desde el lunes 13 de julio.

Las compañías venezolanas Conviasa, Estelar, Rutaca y Turpial, junto con la colombiana Wingo, también operan desde Valencia y reorganizaron su red de vuelos para mantener la conectividad internacional y doméstica.

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El gobierno venezolano puso en marcha un plan urgente para habilitar una pista provisional, mientras las aerolíneas y usuarios se adaptan a una estructura aeroportuaria temporal (Reuters)

En paralelo, el aeropuerto de Barcelona, en el estado Anzoátegui, se convirtió en el segundo punto más activo, con 25 vuelos semanales, encabezados por Laser, que lidera con 16 frecuencias hacia Miami, Madrid y Santo Domingo. Avior, Copa y Latam Airlines cubren rutas hacia Bogotá, Medellín y Panamá.

Maracaibo, en el estado Zulia, recibió vuelos de Avianca y Copa y se preparó para la llegada de American Airlines con siete frecuencias semanales a Miami a partir del 14 de julio.

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La reconfiguración del tráfico aéreo se produjo después de que dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieran la región central de Venezuela y forzaran el cierre temporal del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, la principal puerta de entrada aérea a Caracas.

El balance oficial actualizado informó que el sismo dejó al menos hasta el momento 3.899 fallecidos y 16.740 heridos, con más de 17.900 personas sin vivienda. El impacto del desastre alteró la infraestructura aeroportuaria e impuso nuevas prioridades a autoridades y aerolíneas, que debieron adaptar sus servicios para responder a la emergencia.

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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, recorrió las instalaciones de Maiquetía e indicó que el gobierno implementó un plan inmediato para recuperar el aeropuerto y habilitar una pista paralela que permita retomar vuelos comerciales en el corto plazo. Rodríguez anunció una alianza internacional para restaurar completamente el aeropuerto, aunque evitó precisar fechas o detalles sobre la ejecución del plan.

El terremoto del 24 de junio dejó a miles de familias en situación de emergencia, con edificios colapsados y comunidades desplazadas. Alrededor de 856 edificios resultaron afectados, de los cuales 190 se desplomaron por completo, y más de 1.140 réplicas continuaron dificultando las labores de rescate y recuperación.

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Historias de familias excavando entre ruinas para localizar a sus seres queridos reflejan la dimensión humana de la emergencia en comunidades devastadas (Reuters)

En sectores como Catia La Mar, en el estado La Guaira, familiares de víctimas instalaron campamentos improvisados junto a los escombros, mientras persistía la esperanza de localizar sobrevivientes o recuperar los cuerpos de desaparecidos. Historias como la de Ciro Ocando, quien junto a sus hermanos excavó entre ruinas para buscar a sus hijos y una tía, reflejaron el esfuerzo individual que complementó el despliegue oficial de más de 30.000 efectivos, voluntarios y rescatistas internacionales.

Durante la emergencia, las autoridades distribuyeron más de 9.600 toneladas de alimentos y más de 12 millones de litros de agua en las zonas afectadas, mientras 28.836 pacientes recibieron atención médica, según el reporte oficial difundido por Europa Press. Persistieron 89 campamentos transitorios y casi 17.000 personas permanecieron en refugios temporales.

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(Con información de EFE)