Qué se sabe de la película sobre la Fórmula 1 que filmarán Brad Pitt y Lewis Hamilton

Aunque no pudo filmar la historia de Ford vs Ferrari, Brad Pitt fue invitado de honor de las 24hs de Le Mans en 2016. Ahora se dará el gusto, rodando en el mundo de la F1

Ni para Brad Pitt el mundo de las carreras es nuevo, ni para Lewis Hamilton lo es el de Hollywood. Varios medios especializados en cine coinciden en anunciar que finalmente ambos compartirán un set como actores, en una película temática de Fórmula 1 que producirá Apple Original Films, luego de una ardua pelea por ganar la puja con otros colosos de la industria del entretenimiento como Amazon, Disney, Netflix, MGM, Paramount, Sony y Universal.

Luego de haber fracasado con el intento de Go Like Hell, la película que Pitt junto a Tom Cruise debían rodar para contar la historia de Carroll Shelby y Ken Miles que finalmente protagonizaron Matt Damon y Christian Bale y que terminó siendo conocida como Ford vs Ferrari, el proyecto de hacer otro film de automovilismo quedó como una materia pendiente. Y no solo para Brad Pitt, que era solo uno de los actores de aquella película que no consiguió el presupuesto en 2018, sino también para el productor de Jerry Bruckheimer, el Director, Joseph Kosinski y el guionista Ehren Kruger. La última película de Bruckheimer con temática de automovilismo fue Días de Trueno, una superproducción basada en las carreras de Nascar, que protagonizó Tom Cruise con singular éxito en 1990.

Matt Damon y Christian Bale protagonizaron la historia de Ford vs Ferrari en el cine, una película que originalmente estaba prevista para Brad Pitt y Tom Cruise, pero para la que no se pudo reunir el presupuesto

Por otro lado, así como lo es Cruise, Brad Pitt es un fanático de las carreras, y lo demuestra en cada oportunidad que puede. Así participó del documental Hitting the Apex , referido a la coincidencia de seis grandes ases del MotoGp como han sido Valentino Rossi, Marc Márquez, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Casey Stoner y el fallecido Marco Simoncelli. Y por si esto fuera poco, fue invitado especial de las 24hs de Le Mans de 2016, en el que se relacionó con las autoridades del ACO (Automóvil Club del Oeste), organizador de la tradicional competencia de resistencia y con los principales participantes de esa edición, dominada por Porsche un par de años antes de su retiro.

El film aún no tiene nombre, al menos que se conozca, aunque sí se sabe que otro de los protagonistas será George Clooney, aunque no están definidos los roles. Lo que ha trascendido es que la trama de la película tratará de un expiloto que regresa al mundo de las carreras como mentor de un joven talento, aunque se ve tentado de regresar al volante de un auto con el objeto de conseguir algunos retos más. Este papel sería el que interprete Brad Pitt.

Muchas veces se ha criticado fuertemente a Lewis Hamilton por su vida de placeres y excentricidades

Pero lo que está en juego ahora, con el prolongado silencio de Lewis Hamilton tras la polémica definición del Campeonato Mundial de F1 de 2021, es cuánto podrá afectar o influir esta situación en el guion de la película. Vale recordar que el título quedó en manos de Max Verstappen en circunstancias poco claras de aplicación de algunas reglas en el final de la última carrera del campeonato, y que el perjudicado fue justamente Hamilton, quién a cinco vueltas del final de la carrera, era líder y se estaba consagrando por octava vez como Campeón, lo que hubiera significado quedar como el máximo ganador de campeonatos de la historia, por sobre Michael Schumacher (7) y Juan Manuel Fangio (5).

La vida de Hamilton es verdaderamente una inspiración para una película, no solo por haber conquistado tantos logros, sino por ser el primer piloto de color en hacerlo en F1, y por su lucha contra el racismo, que impulsó a un nivel tal que antes de cada Gran Prix, todos los pilotos participan de una breve ceremonia en la que lucen una remera con la inscripción We Race as One (Corremos como uno), y a decisión individual, varios pilotos se arrodillan en la recta principal desde la que se largará la carrera pocos minutos después.

Hamiton con Will Smith, en una carrera de F1 a la que el actor concurrió como invitado especial

Pero además, Hamilton ha pasado en varias oportunidades por set de grabación de películas de Hollywwod, se ha relacionado con el ambiente, tiene una de sus residencias más prolongadas del año en EE.UU. y se ha manifestado entusiasmado con participar alguna vez de un film para el cine.

Aunque pocos crean que el británico se retire de las pistas y no tome parte del campeonato 2022, aún si esto no ocurre, su permanencia en el mundial de F1 no parece tener para mucho tiempo más , por lo que no sería extraño que, una vez empezado en año, veamos a Brad Pitt y George Clooney, rodeados de cámaras en algunas competencias.

