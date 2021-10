Ferrari juega al misterio con un nuevo modelo que será muy exclusivo

La nueva fachada de Ferrari, alejada en diseño de la original puerta roja de Maranello, pero a pocas cuadras. Las dos caras de una misma moneda que quiere seguir siendo clásica y a la vez modernizarse

“Estamos encantados de invitarle a ver el coche en persona en un evento privado de anticipo que se celebrará en noviembre en Italia”. Con esta leyenda se despide la carta exclusiva que varios clientes poseedores de modelos Monza Icona SP1 y SP2, han recibido del jefe de marketing de Ferrari, Enrico Galliera.

Pero la carta no llegaba sola, sino acompañada de una selectora de cambios manuales con traba de seguridad para el retroceso, que tiene un enorme significado porque representa una caja de cambios manual que desde 2012, no viene como equipo de ningún modelo de Ferrari.

El Cancelletto, la selectora manual con traba para que no entre la marcha atrás, como en los autos de carrera de Ferrari de la década del 60

La noticia, que se conoció por una publicación que duró apenas unas horas en Instagram, no hizo otra cosa que confirmar los planes de Maranello, de lanzar un auto verdaderamente único.

“Siendo propietario de un Monza, ingresaste a la exclusiva colección Icona. Ahora serás el primero en enterarte del próximo modelo de Icona que se lanzará próximamente”, dice el primer párrafo de la carta.

Son fotos espías en Maranello. Aparentemente así será el Ferrari Icona 2022

Las fotos que se pudieron conseguir en las últimas semanas en las afueras de la fábrica modenese, muestran un hypercar del que no se sabía demasiado, aunque por su camuflaje se adivina un convertible muy bien disimulado. Los testigos, conocedores todos de cada detalle de cualquier modelo que salga de la fábrica creada por Enzo Ferrari, aseguran que es un motor V12.

Si los datos que se han filtrado son correctos, el Icona estaría basado en la misma plataforma de fibra de carbono del Ferrari LaFerrari Aperta, con esa arquitectura motriz atmosférica de 6,5 litros. El mismo bloque presente en el Ferrari 812 Competizione, capaz de alcanzar 830 CV de potencia y 692 Nm de torque máximo.

El camuflaje exagerado no hace otra cosa que confirmar que el auto está terminado y probablemente no tenga techo rígido

Exteriormente, los rumores indican que el Icona se inspirará en los ejemplares más tradicionales de Maranello, como el famoso 330 P4 de 1967, e incluso es posible que tenga un techo desmontable como tenía el 330 P4 Spyder.

Lo que sí es un hecho, es que, si de los SP1 y SP2 sólo se fabricaron 500 unidades, el nuevo auto será más exclusivo aún, incluso en su costo, que todo parece indicar, será mayor a los 2 millones de euros.

En una época de cambios, en la que la casa de Maranello empieza a transitar el difícil camino de la hibridación de sus plantas de poder, el de la entrada a los SUV con el Purosangue, y del primer modelo completamente eléctrico para 2025, el Ferrari Icona podría ser el último bastión de la vieja guardia, esa que los amantes del olor a combustible no aceptan que esté llegando a su fin, y que tendrá, sin duda alguna, una suficiente cantidad y calidad de compradores.

La carta que llegó a los propietarios de Ferrari Monza Icona SP1 y SP2, invitandolos a conocer el nuevo Icona a mediados de noviembre

“Tu vendedor Ferrari te proveerá de más detalles pronto. Hasta entonces, encontrará adjunta una réplica del Cancelletto del clásico Ferrari que inspiró nuestro nuevo modelo Icona. Esperamos que te anime a soñar con lo que está por venir. No podemos esperar para mostrártelo.”

Los espías bien informados del mundo Ferrari, aseguran que este evento que no tiene fecha oficial, sería en un mes, a mitad del mes de noviembre, y que luego el auto se revelará al público el 21 de noviembre. En tanto, aseguran, la prueba final en la pista de Mugello, se llevará a cabo entre el 16 y el 22 de noviembre.

Si después de recibir semejante carta, con ese particular obsequio adjunto en una caja aterciopelada con el escudo del Cavallino Rampante, los selectos invitados no empiezan a tachar los días que faltan para el 15 de noviembre, no merecen haberlo recibido.

