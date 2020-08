El Moño juega fuerte y ofrece descuentos en casi toda su gama de modelos. En los nuevos Onix y Onix Plus hay bonificaciones que van desde los $ 162.000 para las versiones full ($ 1.526.900 Onix Plus Premier II) y llegan hasta los $ 205.000 para las alternativas de entrada de gama, sin contar el JOY. Así, el modelo más económico, el Onix 1.2, arranca en $1.106.900 y el Onix Plus 1.2, en $ 1.162.900.