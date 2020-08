Se sabe que los diseños atractivos y equilibrados para las piezas de gran tamaño suelen ser más complejos de lograr. Un ejemplo claro de ello es el Chrysler Imperial, un vehículo de 5,8 metros de largo en donde sus desproporciones no supieron disimularse con el diseño. Tal vez este americano sea el peor logrado de la marca, y además empeoraba la situación estilística con unas defensas sobredimensionadas. Tenía un motor V8 de 350 CV que presentaba problemas, no era bueno acelerando y, además, no contaba con buen radio de giro. Imposible de manejar.