¿Qué podía seguir luego? Nada que no fuera extremo y bestial. Y el modelo One: 1 lo es. Llegó en 2014 y según la marca fue uno de los programas de producción de automóviles exclusivos jamás realizados en la industria automotriz. El nombre revela su logro: 1.360 caballos para 1.360 kilos de peso. Por eso es primer “megacar” producido en serie del mundo, aunque sus unidades, tasadas en millones de euros, no serían más de seis.