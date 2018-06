David explicó que la oferta no solo valoriza el dinero. Hay una serie de factores más abstractos que no se comercializan, ni se compran, ni se venden. "Podemos decir que es un auto que vale unos 15 millones de dólares. Pero es más que un auto, es una pieza de arte de colección. Si vienes con 20 millones de dólares pero no has comprado uno de su marca anteriormente, no creo que el señor Pagani permita que te lo lleves. En una situación así, hay muchas cosas en juego, más que el propio dinero", imaginaba el director ejecutivo de la casa importadora en septiembre del año pasado.