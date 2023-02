You are looking at the first-ever refugee in athletics to win an international race, at the 2023 European Championships Clubs Cross Country. 😍 Congratulations, Anjelina Nadai Lohalith. 👏 @EuroAthletics pic.twitter.com/W3uBWQpNyp

Recent Articles

She escaped hunger and destruction to be the first champion of the Olympic Refugee Team

Anjelina Nadai Lohalith won the European Cross Country Club Championship and became the first athlete from the Refugee Team to win an international competition. Show was born in Sudan, fled to Kenya and spent almost 20 years without seeing her parents.

Escapó del hambre y la destrucción para ser la primera campeona del Equipo Olímpico de Refugiados

Anjelina Nadai Lohalith se impuso en el Campeonato de Europa de Cross Country por Clubes y se convirtió en la primera deportista del Equipo de Refugiados en ganar una competencia internacional. Nació en Sudán, huyo a Kenia y estuvo casi 20 años sin ver a sus padres.

El circuito de Copas del Mundo da inicio a un año preolímpico para la gimnasia rumbo a París 2024

La temporada 2023 de la gimnasia internacional comienza este fin de semana y no se detendrá hasta el final del año, cuando la gran mayoría de las plazas para los Juegos Olímpicos serán asignadas.

The World Cup circuit kicks off a pre-Olympic year for gymnastics heading to Paris 2024

The 2023 season of international gymnastics starts this weekend and will not stop until the end of the year, when the vast majority of places for the Olympic Games will be allocated.

Bach and the possible boycott of Paris 2024: “It’s not for governments to decide who can participate, it would be the end of the Games”

Zelenski insisted on the exclusion, Russia asked the IOC to “resist pressure” and amidst the cross-statements, Bach stated that the previous boycotts “only served to punish athletes”.