La chica que se ríe…y gana

Shelly Ann Fraser es un ejemplo de excelencia y compromiso dentro de las pistas. Y fuera de ellas

The girl who laughs... and wins

Shelly Ann Fraser is an example of excellence and commitment on the tracks. And outside of them.

Belarus sentenced Olympic medalist Aliaksandra Herasimenia to 12 years in prison for “harming national security”

The Minsk City Court said that the sentence was applied for creating the Belarusian Sports Solidarity Fund association and spreading false information through the media during the 2020 election campaign.

FIA prohibits pilots from protesting and demonstrating support for political, religious or personal causes

In its new International Sports Code, the mother Federation of Motorsports stipulates that demonstrations must obtain their prior consent in order to take place and does not clarify the type of sanction it will impose if they violate the rule.

FIA prohíbe a los pilotos las protestas y demostraciones de apoyo a causas políticas, religiosas o personales

En su nuevo Código Deportivo Internacional, la Federación madre del automovilismo estipula que las manifestaciones deberán obtener su consentimiento previo para poder realizarse y no aclara el tipo de sanción que impondrá en caso de violar la regla.