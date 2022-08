COI confirma debatirá Caso Guatemala dentro de dos semanas

Kaltschmitt, un ex jugador de béisbol y ex árbitro de boxeo actuante en varios Juegos Olímpicos y Campeonatos del Mundo de la ex AIBA, se convirtió en miembro honorario del COI a fines de 2019 al cumplir 80 años, según el protocolo. Coincidentemente su última función en el COI fue de Director de Protocolo.

“Creo que la resolución de la Corte de Constitucionalidad tenía suficiente jurisprudencia para no anular los estatutos aprobados por el COI. Eso lo comprueban los razonamientos de los votos disidentes de los dos magistrados”, dijo Kaltschmitt a Around The Rings.

