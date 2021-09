Spyros Capralos re-elected to what he says will be his final four year term as Greek NOC president

The IOC member and EOC president believes it’s time for a younger candidate to step forward and lead the way from 2025.

De cubano a rumano en un abrir y cerrar de ojos: Asley González, subcampeón olímpico, sorprende a su país y a sus seguidores al cambiar de nacionalidad

Este es el primer caso de un medallista olímpico cubano que, sin tener que desertar, renuncia a representar a Cuba para hacerlo por el equipo de otra nación.

IESF family grows as the organization adds Pan American, European, and African continental bodies

The additions are likely viewed as a victory by the International Esports Federation in its competition with the Global Esports Federation to become the IOC-recognized governing body for esports.

IWF athletes commission member optimistic about weightlifting’s future though “the changes aren’t going to be happening overnight”

Forrester Osei tells Around the Rings the IOC doesn’t want to kick the sport out of the Olympics. “They want to see an organization that has been in the dark waters to finally say enough is enough”.

El Mundial de fútbol cada dos años, una batalla política en la que todos pueden salir perdiendo

La propuesta de Gianni Infantino puede abrir muchas Cajas de Pandora. Las está abriendo, de hecho.