Más de 20 cubanos compiten con otros 10 países en los Juegos de Tokio

Momiji Nishiya, 13, crowned skateboarding’s first female Olympic champion

All three medalists are teenagers in a sport whose youthful appeal was one of the key factors in it being added to the Olympic program

Tokyo 2020 medal winners can now briefly go mask-less on the podium

The IOC decides to relax the rule so that athletes could “at least have a picture to remember their amazing performances”.

Argentine fencer loses in her debut, but wins marriage proposal in the mixed zone

The unexpected proposal from her coach came while Perez Maurice was giving an interview to Argentine television

Esgrimista argentina pierde en su debut, pero gana propuesta de casamiento en la zona mixta

La propuesta de boda llegó mientras Belén Pérez Maurice daba una entrevista a la televisión argentina

Esto es Tokio, esto es deporte y estos son 5.389 espectadores, algo con lo que los Juegos Olímpicos de 2020 no pueden ni soñar

El domingo, los aficionados asistieron a un evento de lucha libre profesional en la capital de Japón, mientras que los Juegos Olímpicos se disputan sin espectadores.