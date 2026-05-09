Aroundtherings

El canciller de Bolivia exigió a Irán y Rusia respeto a la soberanía nacional tras declaraciones y publicaciones polémicas

El lunes, en la asunción del nuevo gobernador de Cochabamba, el embajador de Irán expresó su deseo de que esa ciudad sea la capital del país y la delegación rusa lanzó críticas a un columnista en redes sociales

Guardar
Google icon
Fernando Aramayo convocó a los representantes de Irán y Rusia para exigir respeto al principio de no injerencia (EFE)
Fernando Aramayo convocó a los representantes de Irán y Rusia para exigir respeto al principio de no injerencia (EFE)

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, sostuvo reuniones por separado con los embajadores de Irán y Rusia tras expresiones y publicaciones que generaron incomodidad en sectores políticos y sociales del país sudamericano.

A través de estos encuentros, Aramayo reafirmó el principio de respeto mutuo y la necesidad de mantener la no injerencia en los asuntos internos, un tema que cobró especial relevancia luego de recientes intervenciones públicas de ambos diplomáticos.

PUBLICIDAD

El lunes, durante la asunción del nuevo gobernador de Cochabamba, el representante iraní Bahram Shahabeddin expresó su deseo de que esa ciudad sea la capital de Bolivia, mientras la delegación rusa encabezada por Dmitry Vérchenko publicó en redes sociales críticas a un columnista boliviano por sus opiniones sobre el presidente Vladímir Putin.

La presencia de los embajadores de Irán y Rusia en la ceremonia, motivaron la convocatoria de ambos por parte de la Cancillería para reiterar el apego a los canales de comunicación formales y a la normativa internacional.

PUBLICIDAD

Tres hombres adultos lucen guirnaldas florales blancas y verdes; uno con barba, otro con gafas de sol, y el tercero con traje azul, mirando a la derecha
Leonardo Loza (derecha), junto al embajador de Irán (centro) y el embajador de Rusia (izquierda), durante su acto de posesión como gobernador de Cochabamba este lunes.

“El respeto a la soberanía y no injerencia en la política interna convocan a actuar con sensibilidad al contexto sociopolítico y, por tanto, respetar ese principio al emitir criterio u opinión pública”, señaló el ministerio en un comunicado oficial.

La Cancillería boliviana enfatizó la necesidad de que las declaraciones de representantes extranjeros respeten el contexto sociopolítico nacional y se canalicen por los mecanismos diplomáticos formales previstos en la Convención de Viena.

El gobierno también transmitió que cualquier diferencia debe canalizarse por vías diplomáticas, evitando el uso de plataformas públicas para expresar quejas o posturas.

En el caso del embajador ruso, Dmitry Vérchenko, la conversación giró en torno a la necesidad de mantener los canales y procedimientos institucionales en las relaciones bilaterales. La Cancillería boliviana enfatizó que la preservación del respeto mutuo es clave para garantizar la cooperación entre ambas naciones.

Se abordó la importancia de encauzar cualquier diferencia a través de los mecanismos protocolares establecidos.

En esas publicaciones, la delegación rusa acusó a un periodista de mantener una “enfermiza obsesión” con el presidente ruso Vladímir Putin y llegó a poner en duda la salud mental del comunicador. Estos mensajes públicos, emitidos fuera de los canales diplomáticos, llevaron a la Cancillería a reiterar la necesidad de ajustar la comunicación institucional a los protocolos internacionales.

La presencia de los embajadores de Irán y Rusia en la ceremonia de juramento de Leonardo Loza, quien mantiene afinidad política con el expresidente Evo Morales, se produjo en un contexto de redefinición de la política exterior boliviana.

Una mujer con sombrero y vestimenta tradicional de colores vivos ajusta la banda azul y tricolor a Leonardo Loza, quien viste un traje oscuro
Leonardo Loza asumió como nuevo gobernador de Cochabamba con el respaldo de aliados internacionales

El presidente Rodrigo Paz, en el cargo desde hace seis meses, modificó el enfoque de las relaciones diplomáticas del país, alejándose de los aliados tradicionales de Morales y de su sucesor, Luis Arce, como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Rusia e Irán. El gobierno actual fortaleció lazos con Estados Unidos e Israel, marcando un giro respecto a la gestión anterior.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

BoliviaFernando AramayoIránRusiaEmbajada

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gustavo Bolívar siguió tirando pullas tras fallo de inocencia de Álvaro Uribe: “No borra las masacres de Ituango y El Aro”

El exsenador aseguró que el fallo del 21 de octubre de 2025 contra el expresidente “no borra la financiación de su campaña de 2002 con plata del narcoparamilitarismo”

Gustavo Bolívar siguió tirando pullas tras fallo de inocencia de Álvaro Uribe: “No borra las masacres de Ituango y El Aro”

COP16: En qué va la investigación de la SIC a 13 hoteles de Cali que habrían pactado tarifas de alojamiento para el evento en 2024

De forma paralela, la Superintendencia abrió una investigación para determinar si Cotelco, en su ámbito nacional, facilitó el acceso y el intercambio de información comercial sensible entre sus afiliados

COP16: En qué va la investigación de la SIC a 13 hoteles de Cali que habrían pactado tarifas de alojamiento para el evento en 2024

Condenaron a una financiera por otorgar un préstamo con un DNI apócrifo

La Cámara Civil porteña determinó que la firma actuó con negligencia al otorgar el crédito a una persona que usurpó la identidad del demandante

Condenaron a una financiera por otorgar un préstamo con un DNI apócrifo

Sale a la luz el motivo por el que nunca se llevó a cabo el combate entre Topuria y Makhachev: “La UFC quiere convertir a Ilia en campeón del peso ligero”

Umar Nurmagomedov ha explicado por qué no llegaron a competir los dos luchadores

Sale a la luz el motivo por el que nunca se llevó a cabo el combate entre Topuria y Makhachev: “La UFC quiere convertir a Ilia en campeón del peso ligero”

Casación convalidó a una víctima de trata como querellante en una causa por explotación sexual en Tierra del Fuego

El máximo tribunal penal del país confirmó que una damnificada podrá actuar como acusadora particular en una causa que investiga el sometimiento contra trece mujeres en un prostíbulo de Río Grande

Casación convalidó a una víctima de trata como querellante en una causa por explotación sexual en Tierra del Fuego

DEPORTES

La apuesta que Luis Enrique le pagó al plantel del PSG tras clasificar a la final de la Champions League

La apuesta que Luis Enrique le pagó al plantel del PSG tras clasificar a la final de la Champions League

El feroz descargo de la esposa de Federico Valverde tras el escándalo en el vestuario del Real Madrid: “¿Quieren ver sangre?”

Denuncia por espionaje y escándalo en Inglaterra: el duro castigo que podría recibir un equipo por infringir la Ley Bielsa

Revelaron el listado de artistas internacionales que cantarán en el Mundial 2026 en los shows previos a los partidos

Quiénes son los argentinos que buscan la tercera ronda en el Masters 1000 de Roma: cómo ver los partidos y orden de juego

TELESHOW

La dura indirecta de Emilia Mernes a Tini Stoessel en su nuevo tema: “Si cumplo mi sueño, puedo ser su pesadilla”

La dura indirecta de Emilia Mernes a Tini Stoessel en su nuevo tema: “Si cumplo mi sueño, puedo ser su pesadilla”

Nicole Neumann sorprendió al contar cuál es su juguete sexual favorito: “¿Quién no tiene uno, chicas?”

Pampita habló de la separación con Martín Pepa: "Sólo tengo buenos recuerdos"

El festejo íntimo de cumpleaños de Sabrina Rojas junto a José Chatruc y sus amigos: beso romántico y postres especiales

Trueno mostró cómo fue su encuentro con Mick Jagger en el programa de Jimmy Fallon

INFOBAE AMÉRICA

Por supuesto golpe de calor abuela fallece durante celebración del Día de la Madre en Honduras

Por supuesto golpe de calor abuela fallece durante celebración del Día de la Madre en Honduras

Lo que revelan las discretas celebraciones del Día de la Victoria en Rusia sobre Putin y la guerra en Ucrania

Honduras y Guatemala avanzan agenda regional de inversión, empleo y energía

Un odontólogo, un rescate fallido y un paradero que nadie conoce: el secuestro que sacude a Guatemala

Boom de la renta corta en República Dominicana: el 57.6 % del hospedaje ya es temporal