Enamorada del mejor amigo de su papá: ella tiene 23 años, él 58 y viven un amor intergeneracional que atravesó a una familia

Lucía y Beto en un puente de París. La historia de un amor que comprometió el vínculo entre dos amigos y el de una hija con su familia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lucía M. tenía 19 años y hacía tiempo que conocía a Beto. Es el mejor amigo de su padre. Mejor dicho, era. Porque una vez que las cosas sucedieron no hubo pretextos ni excusas para fingir que todo estaba bien. Lo que quedó fue tierra arrasada. El misil del amor había surcado los cielos y hecho estallar todas las relaciones. Dentro y fuera de la familia. Hagamos historia y retomemos el hilo del pasado para llegar al hoy.

Lucía a los 19 años estudiaba sociología, era la intelectual, la menos confrontativa y la del medio de una familia de tres hermanos. Su padre banquero y su madre especialista en marketing de empresas esperaban mucho de ella. Prometía destacarse en algo. En lo que fuere. Su carácter despierto, sus modos tranquilos y reflexivos, su elocuencia en público. Podía ser quién quisiera ser, le decían siempre. Llegar muy lejos. Nadie sabe qué futuro imaginaban exactamente para ella, pero pensaban un destino acorde a la etimología de su nombre: brillante, luminoso.

La familia vivía en un coqueto y cómodo departamento mirando los bosques de Palermo, en la gran ciudad argentina. Lucía había ido a un colegio bilingüe como sus hermanos y estaba más que al día con su carrera en la UBA. Amigas, salidas, algún que otro novio que no llegó a presentar porque el amor se esfumó antes que tarde. Sus padres todavía eran jóvenes, siempre atareados y llenos de amigos. El ambiente en la casa era siempre vibrante y cálido. Abierto a reuniones, comidas y celebraciones. Un punto de encuentro feliz para sus conocidos y familiares donde las necesidades económicas estaban resueltas. De hecho, Lucía ya tenía registro y un auto compartido con su hermana más próxima, cuando su mundo perfecto entró en guerra nuclear.

Lucía M. tenía 19 años y hacía tiempo que conocía a Beto. Es el mejor amigo de su padre. Mejor dicho, era. Porque una vez que las cosas sucedieron no hubo pretextos ni excusas para fingir que todo estaba bien. Lo que quedó fue tierra arrasada. El misil del amor había surcado los cielos y hecho estallar todas las relaciones. Dentro y fuera de la familia. Hagamos historia y retomemos el hilo del pasado para llegar al hoy.

Beto era banquero como su padre. Casado, divorciado, de novio, separado, otra vez en pareja y vuelto a divorciar, acumulaba tres hijos de tres mujeres distintas. Tiro al aire, encantador, sofisticado, culto, viajero, ganador total. Tenía su pinta a pesar de tocar casi los cincuenta pirulos. Mucho pelo, casi todo canas, infinitas sonrisas y cantaba como los dioses. Era una figurita repetida en la casa de los M. A veces, solo; otras, con la candidata de turno; en ocasiones, con alguno de sus hijos. Lucía conocía a cada uno de la familia de Beto y sabía de sus andanzas. Su madre bromeaba con el harem de Beto. También Lucía la escuchaba juzgar a las novias del amigo de su marido. “¡Tiene un gusto que no discrimina! ¡Qué estrafalaria era aquella actriz ignota! Creo que nunca consiguió un papel y lo que quería era colgarse de su billetera”, recuerda Lucía de una de esas veladas en la que Beto había caído con una morocha infernal vestida más para un escenario y las luces que para una reunión en la casa de una familia común y corriente.

Fue un tiempo después de la actriz que Beto cayó solo al cumpleaños de la madre de Lucía y ella se descubrió mirándolo más como un hombre que como al viejo amigo de su padre.

“Era verano. Estaba quemado, recién llegado de un viaje, con el pelo blanco y sus dientes brillantes. Se reía como loco con los cuentos que él mismo hacía. Estaba contando una anécdota absurda de un viaje por Tokio. Todos estaban a las carcajadas y yo volaba. Por ahí yo había tomado de más, una copa de vino, pero lo vi tan suelto, tan simpático que pensé que me gustaba. Al rato estaba sentada al lado de él charlando de la vida. Beto estuvo atento, todo oídos, y me preguntó con interés por mi carrera, por mi vida. Qué pensaba hacer en el futuro, de qué trabajaban las sociólogas… Le divertía la vocación que había elegido. No sé cómo fue que se dio, pero esa noche conectamos bien, profundo”, resume.

Una familia comparte una comida al aire libre, sin saber que los lazos se tensarán por un amor prohibido entre Lucía y Beto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Encuentro casual

Fue unas semanas después que Beto y Lucía se encontraron de casualidad en el estacionamiento de un shopping. Una atracción magnética, que algunos llamarían destino, volvió a cruzar sus pasos.

“Ese día sentí electricidad apenas lo vi. Un cosquilleo que me recorría. Por primera vez charlábamos fuera de la órbita hogareña, sin que nos atravesara la mirada de nadie. Nos cansamos de estar parados y fuimos a un café dentro del mismo centro comercial. Estuvimos casi tres horas. Me contó que se había cansado de las aventuras amorosas, que ya tenía ganas de hacer pie y volver a formar una familia. Yo le decía que ya tenía hijos grandes como para que volver a empezar, que podía ser una fiaca. Pero él con 54 estaba pensando en retomar el camino como si tuviese 30. Hablamos de la sociedad, de que cada vez los jóvenes quieren tener una mejor vida con menos esfuerzo, que piensan demasiado antes de tener un hijo y que eligen más viajes y experiencias gourmet y buena vida antes que sacrificio. Comentamos preocupados cómo había bajado el índice de natalidad. Estábamos bastante de acuerdo en todo. Yo le conté que tenía muchas ganas de hacer una experiencia en el exterior cuando terminara la carrera. Quería vivir un año afuera, antes de empezar a trabajar a full. Le dije que soñaba con que fuera en alguna ciudad. Londres, por ejemplo. Sobre todo pensando en mejorar mi inglés. Nos quedamos con ganas de seguir charlando, pero él tenía que irse no sé a dónde y yo tenía clases. Y que también quería conseguir algo medio tiempo para ese momento porque me quedaba tiempo libre con la facultad. Quedamos contactados por Whatsapp con la perfecta excusa de que me averiguaría de un trabajo part time en una consultora donde él conocía a los dueños”, repasa Lucía.

"Todos estaban a las carcajadas y yo volaba. Por ahí yo había tomado de más, una copa de vino, pero lo vi tan suelto, tan simpático que pensé que me gustaba. Al rato estaba sentada al lado de él charlando de la vida", recuerda ella (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cita programada y lo que siguió

Beto no demoró en realizar el contacto estratégico. Le mandó un Whatsapp a la hija de su amigo de toda la vida y le dijo de juntarse para poder darle algunos consejos fundamentales para la entrevista laboral.

Lucía y Beto volvieron a encontrarse de espaldas al resto. Nadie sabía de estos encuentros casuales o programados donde titilaban las pupilas y hervía la ansiedad. Esta vez fue post oficina de Beto, en un bar canchero que él eligió con acierto.

Beto no habla en la nota, pero Lucía cuenta lo que sabe que sintió con mucha risa y seguridad: “¡Beto ya estaba muerto! Rendido, pero no sabía cómo manejarlo. Porque nunca se había metido con alguien cercano. Sabía que podía ser un caos levantarse a la hija del mejor amigo de toda su vida. Pero era un conquistador indomable y las cosas se le iban de las manos. Eso me lo reconoció tiempo después”.

Lucía había empezado a fantasear con una historia real con él. Pero no podía pasar del terreno de la fantasía por el temor que la invadía cuando pensaba en contarlo en su casa.

La entrevista con la consultora funcionó y Lucía consiguió ese trabajo donde estaría por un año. Festejar el contrato fue la nueva excusa. Pero siguieron encontrando motivos para verse cada vez más seguido. Bar, un restaurante, un recital.

“Hasta ahí ni un beso ni nada”. aclara Lucía. “Corríamos riesgos de que alguien nos viera porque teníamos muchos conocidos en común de todas las edades. Pero hasta ahí teníamos alguna explicación para dar. Igual, increíblemente, no ocurrió. A medida que notamos que nos pasaba algo empezamos a hablarlo. Medio elípticamente. Yo al comienzo era un poco desconfiada por su prontuario de mujeres e hijos y su fama de mujeriego. Él dudaba por la diferencia de edad. Pero lo que sentíamos era fuerte y no dudamos en continuar saliendo. La relación comenzó como dos meses después de la primera salida. Beto vivía solo así que el inicio de la relación fue muy fácil y sin conflicto. ¡Yo estaba encantada porque era tan distinto a alguien de mi edad! Me encantaba su cabeza, cómo pensaba, cómo razonaba. Me deslumbraba su conocimiento del mundo, su alegría y su disposición a entenderme”, revela. ¿Sexo? “Claro que sí. No era mi primera vez. Yo ya había tenido dos novios breves. Pero igual para mí fue descubrir la experiencia. Estaba enamorada perdidamente. Lo sabía”.

"Mis amigas de toda la vida no me bancaron. Me sentí atacada mal cuando se los conté. Me cuestioné: ¿las había elegido y no había sabido leer cómo eran? Las tres me hicieron sentir culpa", dice Lucía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Arde París y arde Buenos Aires

Llevaban ya casi seis meses en la clandestinidad amorosa cuando un día Lucía le dijo que se sentía incompleta por no poder compartir lo que estaba viviendo con nadie. Ni siquiera con sus amigas.

“De pronto caí en la cuenta de que estaba comiéndome mi historia, atragantándome, sin compartir mi felicidad con nadie más que con él. Por un tiempo estuvo bien, pero después tenía ganas de vivirla con naturalidad, de contarle a mis amigas, a mi familia, a todos. Decidimos juntos que lo mejor era primero hablarlo con las más íntimas de toda la vida. A ver qué pasaba. Beto temía la cancelación, que lo rechazaran por su edad y su pasado. No se equivocó”, reconoce.

El primer dolor de su vida fue que “mis amigas de toda la vida no me bancaron. Me sentí atacada mal cuando se los conté. Me cuestioné: ¿las había elegido y no había sabido leer cómo eran? Las tres me hicieron sentir culpa. Ellas adoraban a mi familia y decían que yo había traicionado la confianza de papá, de mi madre, de la familia de Beto. Y también la de ellas porque no había dicho nada. ¿Cómo se me ocurría salir con el mejor amigo de papá desde el colegio secundario? ¿Estaba loca? ¿Me había puesto en el lugar de mi viejo? ¿Qué iba a hacer con un hombre que me llevaba más de 35 años? Fue un baldazo darme cuenta de que no me entendían y que no intentaban comprender mis sentimientos. Algo se quebró en mí. Ellas no comprendieron pero prometieron silencio. Yo igual había decidido seguir hablando”.

Esa noche Beto la calmó, le dijo que esperara que las aguas bajaran, que ellas pudieran digerir la novedad y confiar en que el vínculo era serio, comprometido, no algo pasajero y superficial.

Beto y Lucía acordaron que, en un plazo lógico, iban a revelar su historia, aun con el mundo en contra. Pero primero, antes de lanzar la bomba, querían vivir algo más. Beto la invitó a un viaje relámpago y de amor a París.

Se fueron del país ocho días. Lo pasaron increíble. Ella dijo en su casa que tenía un viaje laboral. Mintió.

Lo tenían decidido: a la vuelta se irían a vivir juntos. Lucía se mudaría con él. Tendrían que sentar al clan M. y contar la verdad.

Si había ardido París con el amor, al retorno ardió Buenos Aires con la noticia.

Lucía y Beto ya conviven. Ella se recibió de socióloga y piensa en ser madre, mientras intenta recomponer el vínculo con su familia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un domingo de noticias

Lucía les dijo a todos que el domingo, en el almuerzo familiar en la quinta de sus abuelos en Benavidez, les tenía que contar algo importante. No adelantó nada. El suspenso desató comentarios por lo bajo entre todos. ¿Sería un amor? ¿Estaría embarazada? ¿Se iría a vivir afuera? ¿Querría dejar la carrera?

“La noche anterior no dormí. Ni con una pastilla que me dio Beto para bajar la ansiedad. La reacción ya sabía que no iba a ser buena, pero tenía esperanzas de que alguien pusiera cordura y me apoyara. Iba sin tropas aliadas. Mi familia me quiere un montón, pero hoy me doy cuenta de que no estaba preparada para esta bomba que tiré. Porque fue literal: casi mato a mi padre. Me di cuenta de que le cambió el color de la cara. No pudo ni enojarse. Creí que le daba un paro mientras yo soltaba todo: que estaba enamorada, que la persona en cuestión era cercana, que me había ido a París para terminar de conversarlo y para poder anunciar que me iría a vivir con él y que deseaba que lo tomaran lo mejor posible. El silencio era insoportable cuando dije que esa persona Beto. El de siempre. El que conocían de toda la vida. La cara de incredulidad de mi madre fue impactante”.

Lo que se dijo en ese almuerzo no fue lindo de escuchar. El más castigado por los comentarios fue Beto. Los hermanos aportaron solo frases sueltas. “Qué disparate”. “Qué viejo asqueroso”. “Mirá papá qué amigo tenías”. “¿Sos tarada? ¿No podés pensar las consecuencias?“.

La relación con Beto, quien estaba ausente ese día, quedó cortada desde ese mismo momento. Horacio, el padre de Lucía, había perdido a su mejor amigo en un abrir y cerrar de ojos. Nunca más volvieron a hablar hasta hoy. Beto lo intentó, pero capituló porque no hubo respuesta. La madre de Lucía cayó literalmente en cama unos días después con una neumonía. Le achacaban su baja de defensas a la ominosa noticia.

Nadie cerró filas al lado de la enamorada.

Lucía se mudó en silencio a su nueva morada. Con Beto todo iba fenomenal. Pero con la familia tendría que aprender a remontarla. No se dijo explícitamente, pero era obvio, con Beto no podría pisar la casa de sus padres ni de sus abuelos.

“Dijeron que aceptaban, pero estaba clarísimo de que a Beto no querían volverlo a ver. La traición les había parecido demasiado dolorosa como para fingir que no pasaba nada. Esto me divide la vida. Porque si bien con ellos sigo viéndome y, poco a poco, con el paso de los años volvimos a tener una relación aceptable y me ayudan en todo lo que pueden, hay como un muro con él. Mi papá sobre todo. Mis hermanos este año vinieron varias veces a comer a casa. Ya pasó. Pero papá y mamá creo que recién van a aflorar cuando tengan un nieto. Estoy segura. Ellos ya comprendieron que soy una mujer adulta y que no dañé a nadie, tengo el derecho a elegir algo aunque no estén de acuerdo. Pero romper ese muro construido alrededor de la figura de Beto está llevando tiempo”.

Lucía tiene hoy 23 años y Beto 58. Se recibió, pero le quedó pendiente el haber vivido afuera. Ya no se lo plantea porque tiene otras prioridades. Por ejemplo, quedar embarazada.

“Sé que Beto será medio el abuelo… Si tengo un hijo el año que viene, cuando cumpla 20 años va a tener un padre de 79 años. Bueno, así son las cosas. El amor me llegó sin pensarlo ni buscarlo. Me arrebató el corazón y me empujó a jugarme. No me arrepiento de nada. No sé qué me puede pasar cuando yo tenga 80 y mire para atrás… ¿qué diré de todo esto? No lo sé, pero sé que jamás me voy a tener que reprochar el no haberme jugado por lo que quería. Soy feliz con mi elección sobre con quién compartir mi vida, mal que le pese a otros. Por ejemplo, a aquellas amigas que no pude recuperar. No tuve ganas de remarla en contra de sus opiniones. Tengo nuevos grupos y me refugié en las compañeras de facultad que me censuraron muchísimo menos. A mis padres los quiero y los perdono. Sé que elegí a alguien que todos consideraron en ese momento inconveniente. Las historias son personales. Cada uno escoge cómo jugar sus fichas, lo que no puede hacerse es pretender que el otro juegue como lo hubiera hecho uno, con las reglas prestadas de otras generaciones y sin la piedad de intentar comprender qué siente esa persona”.

Lucía entró con valentía y a los codazos al espectáculo de los sentimientos. Se ganó su lugar en primera fila para vivir su amor intergeneracional con la intensidad que le dio la gana.

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* Amores Reales es una serie de historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. En algunas de ellas, los nombres de los protagonistas serán cambiados para proteger su identidad y las fotos, ilustrativas