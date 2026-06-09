Amores reales

Karla Casós confirma la muerte de su esposo y conmueve con desgarrador mensaje: “El mundo se detuvo con su partida hace un año”

La exmodelo peruana compartió un video desde la playa favorita del empresario estadounidense para rendirle homenaje y contar que atravesó en privado doce meses de duelo mientras intentaba reconstruirse con sus hijos

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La modelo peruana Karla Casós, conocida como la 'Angelina Jolie peruana', anunció el fallecimiento de su esposo, el empresario norteamericano Bart Sikson, con quien se casó en 2023. ATV/ Magaly TV La Firme.

La vida de Karla Casós, la exmodelo peruana que durante años fue conocida por su gran parecido físico con Angelina Jolie, dio un giro radical hace más de un año. Sin embargo, recién ahora decidió compartir públicamente el dolor que ha estado enfrentando en silencio. A través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, la también empresaria confirmó el fallecimiento de su esposo, el empresario estadounidense Bart Zickson, con quien había construido una familia en California junto a sus dos hijos.

La noticia fue comentada en la reciente edición de Magaly TV La Firme, donde Magaly Medina se mostró sorprendida al enterarse de la pérdida que atravesó la exmodelo durante todo este tiempo.

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“La llamada Angelina Jolie peruana. ¿Se acuerdan que se casó hace varios años atrás? Se divorció primero, tuvo dos hijitos y se fue a vivir con ellos cuando conoció a su nueva pareja, un norteamericano llamado Bart. Bart Zickson, no Simpson, sino Sigson, con g. Con él se fue a vivir cerca a Los Ángeles, California, a un pueblo llamado San Clemente”, comentó la conductora.

Karla Casós queda viuda: así reveló la muerte de Bart Zickson tras un año de silencio. Captura: Magaly TV La Firme.
Karla Casós queda viuda: así reveló la muerte de Bart Zickson tras un año de silencio. Captura: Magaly TV La Firme.

Una historia de amor que parecía perfecta

Durante los últimos años, Karla Casós compartió en redes sociales múltiples momentos de felicidad junto a Bart Zickson. Viajes familiares, celebraciones y experiencias alrededor del mundo mostraban una vida estable y llena de proyectos.

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La historia de ambos captó la atención pública en 2023, cuando el empresario estadounidense le pidió matrimonio a la peruana en uno de los escenarios más emblemáticos del país: Machu Picchu. Aquella romántica propuesta se convirtió en noticia y fue celebrada por quienes seguían de cerca la historia de la exmodelo.

Meses después, la pareja consolidó su relación con una boda celebrada en California. Desde entonces, construyeron una familia junto a los hijos gemelos de Karla, a quienes Bart acogió como propios.

Según se recordó en el informe televisivo, Sigson no solo fue la pareja de la exmodelo, sino también una figura paterna para los pequeños. “Ella se casó en julio de 2023 con un empresario de setenta y seis años llamado Bart Sigson, un hombre que cumplió el rol de padre con sus hijos, un hombre que le compró una casa de más de un millón de dólares en California, con el que salía de la mano visitando el mundo”, se indicó en el reportaje.

Karla Casós queda viuda: así reveló la muerte de Bart Zickson tras un año de silencio. Captura: Magaly TV La Firme.
Karla Casós queda viuda: así reveló la muerte de Bart Zickson tras un año de silencio. Captura: Magaly TV La Firme.

El video que reveló un dolor guardado durante un año

Pese a la imagen de felicidad que proyectaban, la realidad de la familia cambió drásticamente. En un video cargado de emoción, Karla Casós contó que su esposo falleció hace aproximadamente un año, una pérdida que decidió procesar lejos de los reflectores.

En la grabación, la exmodelo aparece en una playa, lugar que tenía un significado especial para Bart. Allí decidió rendirle homenaje llevando algunos de los objetos que más le gustaban.

“Hoy, día primero de junio, vine a la playa, el lugar favorito de mi esposo. Por eso es que estoy hoy día aquí, para honrarlo. Trayéndole sus cosas favoritas. Le traigo chocolates también”, expresó entre lágrimas y sonrisas melancólicas. Las imágenes mostraron a una mujer profundamente afectada por la ausencia de quien se convirtió en el centro de su vida durante los últimos años.

Karla Casós queda viuda: así reveló la muerte de Bart Zickson tras un año de silencio. Captura: Magaly TV La Firme.
Karla Casós queda viuda: así reveló la muerte de Bart Zickson tras un año de silencio. Captura: Magaly TV La Firme.

Un año de duelo en silencio

La exmodelo explicó que, desde la partida de Bart, decidió alejarse parcialmente de la exposición pública para enfocarse en sanar emocionalmente y reconstruir su vida junto a sus hijos.

Su mensaje estuvo marcado por la reflexión y la honestidad sobre el proceso que ha atravesado. “Antes de su fallecimiento, mi única estrella del norte era estar ahí para él. Ha sido un año de desconexión necesaria, de procesar la ausencia, de reconstruirnos desde cero y de encontrar una nueva fuerza en medio del cambio”, manifestó.

Karla Casós queda viuda: así reveló la muerte de Bart Zickson tras un año de silencio. Captura: Magaly TV La Firme.
Karla Casós queda viuda: así reveló la muerte de Bart Zickson tras un año de silencio. Captura: Magaly TV La Firme.

Las señales que despertaron sospechas

Para quienes seguían las publicaciones de la familia Sigson-Casós, algunas ausencias comenzaron a llamar la atención durante el último año. El empresario dejó de aparecer en momentos importantes que anteriormente compartía con entusiasmo junto a Karla y los niños.

Según el informe emitido por Magaly TV La Firme, Bart estuvo ausente en acontecimientos familiares significativos como la primera comunión de los pequeños, algunos cumpleaños y las celebraciones navideñas.

“En este último año se sentía que algo pasaba en la familia Sigson-Cassós, porque Bart no apareció en la primera comunión de los pequeños. En los cumpleaños tampoco se vio al empresario. En la última Navidad, donde asistió el hermano de Carla, estuvo ausente y también en Año Nuevo”, señaló la nota.

Karla Casós queda viuda: así reveló la muerte de Bart Zickson tras un año de silencio. Captura: Magaly TV La Firme.
Karla Casós queda viuda: así reveló la muerte de Bart Zickson tras un año de silencio. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina reacciona a la noticia

Tras conocerse el video de Karla Casós, Magaly Medina dedicó unos minutos a reflexionar sobre la inesperada noticia.

La conductora recordó que la pareja siempre proyectó una imagen de unión y felicidad en redes sociales, motivo por el que la revelación resultó aún más impactante. “Bueno, el esposo de Carla Cassós murió a los setenta y seis años. Realmente una edad que relativamente es joven para un hombre. De repente no sabemos si padecía alguna enfermedad que ya había mermado su salud”, comentó.

Asimismo, recordó que ambos parecían disfrutar plenamente de la vida familiar que habían construido en California. “Ellos se veían siempre muy felices en redes sociales, los cuatro iban por todos lados juntos. Ellos se comprometieron en Machu Picchu en 2023 y se casaron cerca de San Clemente, en el condado de Orange, al que pertenece este lugar donde ellos vivían”, añadió.

Karla Casós queda viuda: así reveló la muerte de Bart Zickson tras un año de silencio. Captura: Magaly TV La Firme.
Karla Casós queda viuda: así reveló la muerte de Bart Zickson tras un año de silencio. Captura: Magaly TV La Firme.

Un futuro lleno de incertidumbre

La muerte de Bart Zickson también abre una serie de interrogantes sobre el futuro de Karla Casós y sus hijos. Actualmente, la exmodelo continúa residiendo en California, aunque no ha revelado cuáles serán sus próximos pasos ni si planea permanecer en Estados Unidos o regresar eventualmente al Perú.

Magaly Medina también se preguntó qué ocurrirá con la vida de la exmodelo tras esta pérdida. “¿Qué será ahora? ¿Se quedará allá ella o vendrá a vivir a Perú? No lo sabemos, es algo que ella todavía no ha comunicado a través de sus redes sociales”, expresó.

Karla Casós queda viuda: así reveló la muerte de Bart Zickson tras un año de silencio. Captura: Magaly TV La Firme.
Karla Casós queda viuda: así reveló la muerte de Bart Zickson tras un año de silencio. Captura: Magaly TV La Firme.

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