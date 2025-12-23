Amores reales

Influencer Silvy Araújo publicó emotivo video para confirmar que está embarazada: “Nuestro sueño creciendo”

La creadora de contenido y empresaria compartió con sus seguidores la noticia de la dulce espera, junto a su esposo Juan Felipe Pino

La creadora de contenido compartió con sus seguidores la buena noticia - crédito @silvyaraujo/IG

Hay momentos en que la vida toma rumbos inesperados.

Así lo relató Silvy Araújo, al recordar que nunca habría imaginado que una invitación casual pudiera transformar su destino.

“Yo jamás hubiera pensado que aceptar una invitación tan simple, un plan cualquiera, me iba a cambiar la vida para siempre”, dijo Silvy.

Sus certezas sobre el futuro cambiaron. “Yo pensaba que sabía exactamente cómo tenía que ser mi vida, pero la vida tiene una forma de sorprenderte, de mostrarte que ahí no es, porque el plan y el tiempo de Dios son perfectos”.

Y es que la llegada de Felipe Pino supuso para ella el inicio de un nuevo camino, forjado con paciencia y entrega: “Él llegó sin avisar, nos tomamos nuestro tiempo. Dos meses después empezamos a salir. Y ahí lo supe. Supe que ese hombre iba a ser el papá de mis hijos”, contó Silvy al inicio de su relato.

La influencer y su esposo
La influencer y su esposo Felipe Pino se encuentran emocionados por la noticia - crédito @silvyaraujo/IG

Desde Portugal, el 4 de julio de 2025, Pino graba un mensaje familiar, en el que como si presintiera lo que pasaría en el futuro, saludaba a su hijo junto al hombre que ella había elegido amar. “Hola, hijos, ¿cómo están?”, saluda con ilusión. Araujo responde con humor: “Buenas”.

Pino explica el contexto: “Estamos acá en Portugal. Hoy es 4 de julio de 2025. Eh, hoy ustedes están próximos a ser...”. Durante ese diálogo, Araujo explica el sentido del video: “Bueno, este es un vídeo para nuestro hijo, o hija, que viene en un futuro más adelante. Cuando seas un poquito mayor, te vamos a mostrar este vídeo. Tu papá y yo nos amamos mucho”.

Esa conversación abre lugar a la honestidad sobre los sentimientos. “Y... Eh, ¿cómo nos sentimos? Muy emocionados por esta nueva etapa. Vamos a intentar dar lo mejor de nosotros”, reflexiona Araujo, quien reconoce: “Intentamos sanar todas nuestras heridas, pero hay x cosas que nunca podremos…”.

En ese momento, Pino interviene resaltando la unión: “Pero lo importante es que sepas que tu mamá y tu papá son un equipo y que ahora tú eres parte del equipo. No me rindo”. Terminan con un toque ligero y cercano: “Ya no hubo marcha. Bueno, chao”.

Silvy Araujo confirmó su embarazo
Silvy Araujo confirmó su embarazo con estas fotografías - crédito @silvyaraujo/IG

Para Araujo, el anhelo es común desde el primer momento: “Era un sueño que compartíamos desde el principio: construir una familia”. El deseo de formar una familia adquiere nueva intensidad cuando la incertidumbre y la expectativa llenan el presente.

Es así como el 4 de octubre de 2025, Araujo registra en palabras la inquietud y nerviosismo ante la posibilidad de un embarazo: “Octubre, 4, 2025. Voy a hacer una prueba. Puede que no, pero no me, no me ha bajado la regla, y ya me tenía que llegar”.

Expresa sus emociones mezcladas: “Entonces, no sé. Estoy nerviosa. Pero tampoco me quiero ilusionar”. La esperanza se entrelaza con la cautela: “Es como un sentimiento de que, que sí, estoy en... y pues no, no todo es, no seas tan ilusa. Entonces...”

La intensidad emocional culmina con una voz entrecortada, que transmite la profunda transformación que implica el inicio de una nueva etapa.

La empresaria emocionó a sus
La empresaria emocionó a sus seguidores con esta revelación - crédito @silvyaraujo/IG

Es así como Silvy rompe en llanto frente a la cámara de su celular, mientras ve el resultado positivo del examen que anuncia la llegada de su primogénito o primogénita, algo que es difícil de creer para la influencer.

Fueron varios los mensajes que recibió la empresaria, con mensajes de los cuales destacan el de Greeicy: “Silviiiiii! La parte más hermosa de la vida empieza cuando llegan ellos 🦋“. Otros fueron: ”Me mueroooooooi😭🥹🥹 están por empezar la MEJOR etapa de sus vidas 🙏🏽 Que dios los bendiga"; “Felicidades Silvy, que Dios bendiga a tu bebé”, entre otros.

