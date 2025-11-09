Amores reales

Aura Cristina Geithner se destapó sobre romance que tuvo con Miguel Varoni mientras ambos tenían pareja: “La gente no nos dejaba”

La actriz compartió detalles sobre la relación. Aseguró que estuvo marcada por la presión social

Aura Cristina Geithner aseguró que
Aura Cristina Geithner aseguró que estuvo muy enamorada de Miguel Varoni - crédito @crissgeithner - @soyvaroni/Instagram

El polémico romance que tuvieron la actriz Aura Cristina Geithner y el también actor Miguel Varoni sigue sonando en los medios y el mundo de la farándula. Su relación y enamoramiento fue motivo de polémica porque ambos tenían sus parejas con un largo tiempo de formación.

Geithner habló sobre lo que vivió con su colega de grabación en el pódcast Geniales y Mayores que yo, dirigido por la periodista Vanessa de la Torre. En la entrevista, la actriz relató que, aunque ambos mantenían relaciones sentimentales previas –él estaba casado con la actriz Patricia Ércole; ella era pareja del pintor Óscar Azula, con el que llevaba 8 años de relación–, el vínculo que surgió entre ellos en el set de Pedro el escamoso superó cualquier expectativa.

La artista explicó que la relación se desarrolló en un contexto de juventud e inexperiencia, lo que influyó en la manera en que ambos gestionaron sus sentimientos.

Miguel Varoni tuvo una relación
Miguel Varoni tuvo una relación con Aura Cristina Geithner por 4 años - crédito cortesía Disney +

Los dos nos enamoramos en esa novela. Éramos muy jóvenes los dos. Él estaba obviamente casado, yo tenía mi pareja en ese momento, con Óscar, que ya llevaba ocho años de relación. Pero te voy a decir una cosa: lo que surgió en la telenovela fue algo que traspasó. Y creo que no solamente me ha pasado a mí, nos ha pasado a muchos”, expresó la actriz.

No obstante, aunque los sentimientos eran fuertes entre ambos, Geithner reconoció que, con el paso del tiempo y la madurez, percibe que faltó una mejor gestión de la situación: “Hoy lo veo con la madurez y digo: ‘Faltó manejo’”, reflexionó.

Pese a la polémica que se generó al respecto en su momento, ambos decidieron estar juntos. Sin embargo, el entorno social y la presión externa jugaron un papel determinante en la dinámica de la pareja. Según explicó, ambos se sentían asustados y condicionados por el juicio de la sociedad, lo que dificultó el desarrollo de una relación saludable. “Éramos muy jóvenes, asustados por la sociedad. Es que es así”, expresó la actriz, asegurado que el peso de las expectativas y los prejuicios sociales sí los afectaron.

Aura Cristina Geithner reconoció que
Aura Cristina Geithner reconoció que no supo manejar la relación con Miguel Varoni - crédito @crissgeithner/Instagram

A pesar de que la relación se extendió durante aproximadamente cuatro años, Geithner confesó que ese periodo estuvo marcado por la dificultad y la incomodidad derivadas de la percepción pública. “Yo siento que nosotros duramos como cuatro años, pero fueron los cuatro años más difíciles. Más difíciles. No pudimos tener una relación sana Miguel y yo porque la gente no nos dejaba”, afirmó.

La actriz señaló que la pareja era vista constantemente como protagonista de un vínculo prohibido, lo que les impidió vivir su historia de amor con normalidad, sin ser señalados: “Siempre nos veían como una relación pecadora, una relación prohibida. No sé”, contó entre risas.

Esta polémica relación también tiene una versión: la de Patricia Ércole. En el programa de entrevistas La Sala de Laura Acuña, la actriz contó cómo se enteró de la infidelidad de Miguel Varoni. Según detalló, se difundió una fotografía del actor con Geithner en los medios, pero ella no la vio debido a sus ocupaciones.

Patricia Ércole se enteró de
Patricia Ércole se enteró de la infidelidad de Miguel Varoni por una llamada de su madre - crédito @patriciaercole/Instagram y @soyvaroni/Instagram

Su madre la llamó y fue la persona responsable de informarle lo que había pasado. “Me dijo, me la botó. Le tocó botármela de una por teléfono: ‘Anoche salieron imágenes tal, con esto, estaba con ella’”, detalló.

El enterarse de la noticia fue devastador. Recibió el apoyo de su familia y lo enfrentó con ellos. “Yo me acuerdo de que ahí colgué el teléfono. Me ataqué a llorar, lógicamente, imagínate. Y llegó y empezaron a llegar cantidad de personas a mi casa. Eso parecía como si fuera un funeral. Esa parte, esa es la parte harta, digamos, de esas situaciones”, expuso.

