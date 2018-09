La compañía está compitiendo con otros pretendientes para adquirir el negocio de Wagner/Cuban Cos, que está respaldado por el multimillonario Mark Cuban y Todd Wagner, de acuerdo con varias fuentes, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas. Los dueños de la cadena han estado trabajando con el banco de inversiones Stephens Inc. para cerrar una posible venta. Aún no se han tomado decisiones finales y las conversaciones aún podrían desmoronarse.