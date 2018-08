A menudo, no podía replicar porque tenía más preguntas que respuestas, especialmente sobre el énfasis, a veces innecesario, de que los musulmanes lleven el velo. El Corán instruye a las mujeres a cubrirse los cuerpos por modestia y los dichos del profeta Mahoma especifican que debemos cubrirnos nuestro cabello (a veces incluso el rostro). Sin embargo, la modestia es un objetivo móvil, y los hombres, a menudo, definen sus parámetros. A medida que aprendía sobre la diversa gama de interpretaciones, me sentía más desfavorecida para dar respuestas fáciles y únicas para todos. No luchaba tanto por no tener todas las respuestas sino por no tener las correctas para mí.