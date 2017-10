Aprecié estas características mientras paseaba por Italia en mis últimas vacaciones. Me fascinaba la facilidad con la que uno podía comprar una pizza decente. No soy el único estadounidense que se dio cuenta que todo sabe mejor en Italia y no, no es solo porque estás de vacaciones y rodeado de edificios antiguos. La calidad del producto en Italia es, de hecho, mucho mejor, porque los italianos exigen que sea mejor. Y, al tener, en sus manos, mejores ingredientes, los preparan con el cuidado que merecen sus tesoros.