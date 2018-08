Mi nombre es Cristian Calavia. Soy periodista y tengo 32 años. Antes de cumplir mi primer año de vida, mis padres decidieron bautizarme. Más de tres décadas después, entendí que la religión que eligieron para mí no me representaba y que no quería pertenecer más a ella. Un domingo como cualquier otro encontré, en una caja llena de fotos viejas y memorabilia familiar, la tarjeta que confirmaba que había sido bautizado en la Iglesia San José de Flores el 12 de enero de 1986. Con esos datos en mi poder, todo se hizo más fácil y pude corroborar que me correspondía enviar la solicitud de apostasía al Cardenal Mario Aurelio Poli del Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires. Dicho y hecho: el lunes 7 de mayo descargué la carta modelo de Internet y agregué mis datos. Luego de chequear una y otra vez que toda la información estuviese correcta, usé la impresora del trabajo para imprimir las hojas y me acerqué a una librería que estaba a unas cuadras, pero sabía que tenía correo. Una vez ahí, tuve que comprar un blíster de 20 sobres oficio inglés porque, lamentablemente, no los vendían por unidad. Abrí el paquete y saqué uno. De un lado escribí el remitente y del otro el destinatario. De esta manera, y por la módica suma de 40 pesos, comencé el trámite preguntándome, cuánto tiempo pasaría hasta recibir una respuesta.