SI: Simplemente quieres evitar la labor emocional y mentir para ya no verle

ENTONCES: Lo siento, nuestra psicóloga no está aquí para eso. "Una mentira blanca terminará metiéndote en problemas más tarde. Si te sientes tentado a mentir para salir de la situación, me interesaría saber qué es lo que te parece difícil de ser honesto en ese momento", dice. No compliques tu situación siendo evasivo, ni le des motivos a tu pareja para cuestionar tu integridad. Todos sabemos que eso podría quedarse con nosotros a largo plazo.