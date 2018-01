Esmaa comprendió la fluidez a una edad muy temprana. Pero siendo la única niña de cinco hermanos nacida de padres inmigrantes con una mentalidad bastante tradicional, su percepción de género no siempre coincidió con las expectativas familiares. De hecho, el título de su serie de fotografías, One of the Boys (Uno de los chicos), hace referencia a un recuerdo de sus primeros años de la infancia: cuando su madre le pidió que se pusiera un vestido antes de salir afuera a jugar, la respuesta natural de Esmaa fue ponerse un jersey por encima del vestido. Su madre, nada impresionada, le dijo entonces que ella no era "uno de los chicos".